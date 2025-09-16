Kolejna partia na scenie politycznej. To Nowa Polska. Podano szczegóły

Na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa siła – partia Nowa Polska, założona przez senatora Wadima Tyszkiewicza.

Ugrupowanie stawia na gospodarkę i politykę lokalną, odrzucając podziały i skrajności, z hasłem "tym, którym chce się chcieć".

Wsparcie dla partii wyrazili samorządowcy z całej Polski, co świadczy o jej potencjalnym zasięgu.

Już kilka miesięcy temu Wadim Tyszkiewicz ogłosił, że planuje wprowadzić na polską scenę polityczną nowe ugrupowanie. Były prezydent Nowej Soli, zapowiedział, że zakłada nową partię. - Tworzymy partię dla mających dosyć duopolu PO-PiS, która będzie alternatywą dla brutalnej Polski - zapewnił niezależny senator. Teraz w końcu on, wraz ze współtowarzyszami, ogłosili szczegół nowego projektu.

W czasie konferencji, na której pojawili się Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba, a także Zygmunt Frankiewicz, członków założycieli nowej partii wsparli samorządowcy: burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i inni politycy z samorządów. Jak przyznał Tyszkiewicz:

- My, stojący tutaj, wyobraziliśmy sobie tę nową lepszą Polskę, która rozwija się bez podziałów, bez dzielenia na lepszy czy gorszy sort. Skupiającą ludzi, którym chce się chcieć, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę i chcą tę Polskę zmieniać na lepsze.

Czym zajmie się Nowa Polska?

Wiadomo też, czym ma zajmować się Nowa Polska. Jak przekazał Wadim Tyszkiewicz, głównym punktem odniesienia będzie gospodarka i właśnie polityka lokalna, czyli samorząd:

- Twierdzimy, że samorząd i gospodarka są ze sobą ściśle powiązane. Sukces samorządu zależy od sukcesu gospodarczego. Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać przedsiębiorców, dlatego że, losy Polski zależą przede wszystkim od rozwoju gospodarczego - wyjaśnił senator. Jak dodał partia jest otwarta na współpracę, ale i w tej kwestii są pewne wyjątki:

- Wykluczamy współpracę z partiami skrajnymi, z populistami, którzy chcieliby zabrać bogatym, a rozdać biednym, albo tymi, którzy sieją nienawiść i hejt, budując na tym swoje zasięgi, swoją popularność - zaznaczył Tyszkiewicz.

Wielkie plany na nową polityczną siłę

