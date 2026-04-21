Kolejna kolacja u Bielana. Kiedyś godził Kaczyńskiego z Hołownią, teraz znów gra pierwsze skrzypce

Sześciogodzinna kolacja Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego u Adama Bielana miała zażegnać kryzys w PiS.

To nie pierwszy raz, kiedy dom Bielana staje się miejscem kluczowych politycznych rozmów, co podkreśla jego rolę w łagodzeniu napięć.

Jakie kulisy skrywają te nieformalne spotkania i dlaczego Adam Bielan jest tak ważnym graczem w polskiej polityce?

Adam Bielan znów znalazł się w centrum politycznych kulis. To właśnie u niego odbyła się ponad sześciogodzinna kolacja Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, która miała zakończyć napięcia wokół relacji w obozie Prawa i Sprawiedliwości oraz zamieszanie związane z inicjatywą Rozwój Plus.

Nie pierwszy raz ten adres pojawia się przy ważnych rozmowach. Bielan od lat uchodzi za jednego z tych polityków, którzy potrafią stworzyć przestrzeń do spotkania wtedy, gdy sytuacja robi się napięta, a oficjalne kanały zawodzą.

U Bielana już raz spotkali się Kaczyński i Hołownia

Godzili się przy pierogach i herbacie. Ujawniamy kulisy ze spotkania Kaczyński–Morawiecki

W lipcu 2025 roku to właśnie w jego mieszkaniu doszło do głośnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Szymonem Hołownią. Rozmowy miały charakter nieformalny i podobnie jak teraz, rozpoczęły się od kolacji. Według medialnych ustaleń spotkanie było pilnie strzeżone, odbywało się poza kamerami, a jego kulisy przez długi czas pozostawały niejasne.

Sam fakt takiego spotkania wywołał wówczas ogromne poruszenie, bo oznaczał bezpośredni kontakt lidera PiS z jednym z najważniejszych polityków obozu rządzącego. Hołownia po czasie nie ukrywał, że jest gotowy do rozmów także z politycznymi oponentami, traktując je jako element szerszego dialogu o państwie.

Dziś ponownie wraca do tego podejścia. W rozmowie na antenie Polsat News podkreślał potrzebę uporządkowania systemu władzy w Polsce i przedstawił propozycje zmian ustrojowych, od wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe większością 2/3, przez wydłużenie kadencji głowy państwa, po przekształcenie Senatu w izbę regionalną. Jak tłumaczył, celem jest zwiększenie stabilności państwa i ograniczenie politycznych napięć.

Bielan jako gospodarz politycznych rozmów

Choć dziś chodzi o napięcia wewnątrz PiS, schemat pozostaje podobny. Znów mamy kolację u Bielana, rozmowy poza kamerami i próbę wyjaśnienia politycznych sporów w zamkniętym gronie. To właśnie dlatego jego rola przyciąga uwagę. W obu przypadkach, zarówno spotkania z Hołownią, jak i rozmów Kaczyńskiego z Morawieckim, pojawia się ten sam element, nieformalna przestrzeń, długie rozmowy i brak oficjalnych komunikatów w trakcie spotkania.

Tym razem efekt został jednak szybko zasygnalizowany. Po nocnej kolacji politycy zaczęli mówić wprost o porozumieniu i wyjaśnieniu wcześniejszych wątpliwości.

To pokazuje, że Bielan nie jest tylko tłem dla wydarzeń, ale jednym z tych polityków, którzy potrafią odegrać ważną rolę w momentach napięcia. Gdy w obozie politycznym zaczyna się kryzys, to właśnie jego dom ponownie staje się miejscem rozmów, które mogą przesądzać o dalszym kierunku wydarzeń.

Poniżej galeria zdjęć: Kolacja Morawieckiego i Kaczyńskiego

19

Express Biedrzyckiej - Kazimierz Krupa