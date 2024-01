Sensacyjne wieści! PiS ma wystawić Kurskiego i Przyłębską w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

Minister Sienkiewicz nie wstał do hymnu. Tłumaczenie miażdży

Parlament Europejski traktowany jest jak nagroda za dobrze wykonane zadania na innych, nie zawsze czysto politycznych, odcinkach. Stąd, jak donosi wp.pl, możliwy start prezes Julii Przyłębskiej. Z naszych informacji wynika, że o miejsce na listach PiS zabiega też Jacek Kurski, niedawno odwołany z Waszyngtonu, gdzie reprezentował Polskę w Banku Światowym.

- Plusem Jacka Kurskiego jest doświadczenie w Brukseli. Jednak pamiętajmy, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to ciągle poziom przymiarek – mówi nam poseł Jan Mosiński (68 l.) zapytany o byłego prezesa TVP. Zachodni kierunek ma też obrać Arkadiusz Mularczyk (53 l.), który w ostatnich latach zasłynął jako twarz walki o niemieckie odszkodowania.

CZYTAJ: Oni chcą uciec do Brukseli, bo już nie są u władzy. "To dla polityków PiS tratwa ratunkowa". Ekspert wieszczy gorzką przyszłość partii Kaczyńskiego

O miejsce na listach zabiegają też byli ministrowie Przemysław Czarnek (47 l.) i Zbigniew Rau (69 l.). Jednak większość tzw. biorących miejsc mają zachować obecni eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, jak Beata Szydło (61), Ryszard Legutko (75 l.), czy Patryk Jaki (39 l.).

Ile zarabiają europosłowie? Bajeczne pensje w PE

Pęd do Brukseli nie dziwi kiedy przyjrzymy się zarobkom eurodeputowanych. Miesięcznie inkasują niemal 10 tysięcy euro pensji. Do tego dochodzą diety, zwroty kosztów podróży, czy ryczałt na biuro. A po zakończeniu kadencji w Parlamencie Europejskim mogą liczyć na sowitą odprawę i wysoką emeryturę, uzależnioną od lat przepracowanych w Brukseli i Strasburgu. Wybory do PE odbędą się 9 czerwca 2024 roku.

NIŻEJ ZOBZCZYCIE, JAKI STYL MA BEATA SZYDŁO, JEDNA Z POLSKICH EUROPOSŁANEK:

Sonda Polska powinna być obecna w Unii Europejskiej? Tak, to oczywiste Nie, powinna ją opuścić