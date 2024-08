i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Szymon Hołownia

lider polski 2050 wystartuje?

Koledzy namawiają Hołownię do startu w wyborach prezydenckich. Postawili sprawę jasno!

- Namawiamy Szymona Hołownię do startu w wyborach prezydenckich; to nasz naturalny kandydat i na razie nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej - powiedzieli w rozmowie z PAP politycy Polski 2050. Wspólny kandydat koalicji rządzącej to ich zdaniem interesujący eksperyment, ale: - (...) temat jednej listy mamy już za sobą - dodali.