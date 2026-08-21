Koalicja rządząca powinna iść razem do wyborów 2027? Nowy sondaż wskazuje jasno, na jakie poparcie może wtedy liczyć

Obecną koalicję rządową tworzą ugrupowania, które w wyborach 15 października 2023 startowały w ramach trzech osobnych komitetów wyborczych. Był to: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Polską 2050) oraz Lewica. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Trzecia Droga zakończyła swoją współpracę, a PSL i Polska 2050 się rozeszły, co poskutkowało spadkiem notowań obu partii i wizą tego, że w przyszłorocznych wyborach samodzielnie mogą nie przekroczyć progu wyborczego.

W ostatnim sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" sprawdzono, czy w wyborach, które będą za rok, wszystkie partie z koalicji powinny wystartować na jednej liście? Takie pytanie postawił badanym Instytut Badań Pollster. Wyniki pokazały jasno, że tego chce większość wyborców, bo aż 55 proc. wybrało takie rozwiązanie.

Dlatego też w kolejnym sondażu sprawdziliśmy, na jakie poparcie mogą liczyć partie, jeśli wspólnie wystartowałaby w wyborach koalicja rządząca, w składzie: KO, PSL, Lewica, Polska 2050, Unia Centrum przeciwko pozostałym ugrupowaniom. Pytanie sondażu Instytutu Badań Pollster brzmiało więc następująco: Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a lista wyglądałaby następująco, to na którą partię oddał(a)byś głos? Oto wyniki:

Koalicja składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum, Partii Razem 46,65 proc.

Prawo i Sprawiedliwość 23,57 proc.

Konfederacja Wolność i Niepodległość 13,81 proc.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 9,50 proc.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,46 proc.

Inna partia 1,01 proc.

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