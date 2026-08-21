Koalicja rządząca powinna iść razem do wyborów 2027? Nowy sondaż wskazuje jasno, na jakie poparcie może wtedy liczyć

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-21 11:41

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się w 2027 roku. Jednak już teraz zaczynają się pierwsze przymiarki i pojawiają się pytania o to, w jakim kształcie szykować się do politycznego starcia. Czy obecna koalicja władzy powinna iść razem do wyborów? Mamy sondaż Instytutu Badań Pollster, który odpowiada, na pytania, jaki wynik może osiągnąć.

Premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz w ławach sejmowych. O sondażu wyborczym przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski siedzą obok siebie, poważnie obserwując wydarzenia. Dyskusja o emeryturach stażowych to kluczowy temat, który znajdziesz na Super Biznes.

Obecną koalicję rządową tworzą ugrupowania, które w wyborach 15 października 2023 startowały w ramach trzech osobnych komitetów wyborczych. Był to: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Polską 2050) oraz Lewica. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Trzecia Droga zakończyła swoją współpracę, a PSL i Polska 2050 się rozeszły, co poskutkowało spadkiem notowań obu partii i wizą tego, że w przyszłorocznych wyborach samodzielnie mogą nie przekroczyć progu wyborczego.  

W ostatnim sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" sprawdzono, czy w wyborach, które będą za rok, wszystkie partie z koalicji powinny wystartować na jednej liście? Takie pytanie postawił badanym Instytut Badań Pollster. Wyniki pokazały jasno, że tego chce większość wyborców, bo aż 55 proc. wybrało takie rozwiązanie. 

Dlatego też w kolejnym sondażu sprawdziliśmy, na jakie poparcie mogą liczyć partie, jeśli wspólnie wystartowałaby w wyborach koalicja rządząca, w składzie: KO, PSL, Lewica, Polska 2050, Unia Centrum przeciwko pozostałym ugrupowaniom. Pytanie sondażu Instytutu Badań Pollster brzmiało więc następująco: Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a lista wyglądałaby następująco, to na którą partię oddał(a)byś głos? Oto wyniki:

  • Koalicja składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum, Partii Razem 46,65 proc. 
  • Prawo i Sprawiedliwość 23,57 proc.
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość 13,81 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 9,50 proc.
  • Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,46 proc.
  • Inna partia 1,01 proc.
PROF. DUDEK OSTRO: TUSK NIE RÓŻNI SIĘ OD KACZYŃSKIEGO!
Premier Tusk odwiedził aktorów na planie Rancza. Takiej reakcji widzów się nie spodziewał!
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ PARTYJNY