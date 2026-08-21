23-letni Mikołaj T. planował zamach na polityków? Wpisu w sieci dokonał „z głupoty”

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-21 10:09

Prokuratura zabrała głos na temat zatrzymania i sprawy 23-latka, który miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Jak wynika z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Krakowie mężczyzna miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów politycznego „duopolu”. Zatrzymany przyznał się do umieszczenia wpisu w sieci.

Sprawą 23-latka zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, nadzoruje ona śledztwo przeciwko Mikołajowi T., podejrzanemu o przygotowanie zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzn miał zamieścić na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.

Prokuratura komentuje sprawę 23-latka. Mówi o "duopolu" 

Jak przekazał prok. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, z treści tego wpisu wynikało, że autor był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako „duopol” i to przeciwko nim miał być skierowany opisywany zamach. Prokurator wskazał, że zaniepokojenie służb wzbudziła tematyka grupy internetowej. Ponadto mężczyzna chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.

23-letni Mikołaj T. przyznał się do wpisu w sieci. Mówi, że dokonał go "z głupoty"

23-latek przyznał się do dokonania wpisu. Wyjaśniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a wpisu w internecie dokonał „z głupoty”.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut „podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa”. Na wniosek prokuratury sąd aresztował mężczyznę na 30 dni.

Zatrzymany 23-letni Mikołaj T. w kajdankach. Obok na miniaturze zabezpieczone telefony i laptop. Szczegóły na SE Polityka.
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Sprawdzą, czy mężczyzna jest poczytalny

Śledczy czekają obecnie na opinie biegłych psychiatrów na temat jego poczytalności. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Wpis, który pojawił się na portalu internetowym Telegram 6 sierpnia br., zobaczyli krakowscy policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Autorem okazał się 23-letni Mikołaj T., mieszkaniec woj. lubelskiego. Tam został zatrzymany 12 sierpnia. 

W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do ewentualnego zamachu, na miejsce wzywano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej. Podczas przeszukania nie znaleziono takich przedmiotów. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony i środki odurzające.

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