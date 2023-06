i Autor: Beata Zawrzel/REPORTER; Wojciech Strozyk/REPORTER

Czy to możliwe?

Koalicja PO - Konfederacja? Europoseł się wygadał

Niemal w każdym sondażu Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na zwycięstwo. Sęk jednak w tym, że partia Jarosława Kaczyńskiego raczej nie ma co liczyć na samodzielne rządy, a to oznacza konieczność zawarcia koalicji. Pytanie tylko - z kim. Co ciekawe, wcale nie jest wykluczone, że rząd stworzy Platforma Obywatelska i Konfederacja.