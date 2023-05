Pierwszy sondaż partyjny po lex Tusk. Ekspert tłumaczy wyniki

500 plus z progiem dochodowym? Ważna zapowiedź

W połowie maja liderzy PiS ogłosili ważny pomysł na przyciągnięcie wyborców: podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus. Niedawno prezydent Andrzej Duda (51 l.) uchwalił zaś przeforsowaną przez PiS ustawę o komisji ds. badania wpływów Rosji, która – według opozycji - będzie ścigać przeciwników PiS. Jak te wydarzenia wpłynęły na poparcie dla partii politycznych?

800 plus nie zadziałało

Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że na PiS chce aktualnie oddać głos 32,29 proc. Polaków (-1,7 punktu proc. od naszego ostatniego badania), a na KO (27,72 proc.), czyli tyle samo, co wcześniej. Niewielkie są też zmiany w poparciu dla pozostałych ugrupowań. Dlaczego? - Wpływ powołania komisji na wyniki sondaży poznamy dopiero za 2-3 tygodnie – tłumaczy politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk (64 l.). - Natomiast już wiemy z pewnością, że ogłoszenie 800 plus niczego nie zmieniło. W realiach kryzysu gospodarczego spada nasz poziom solidarności społecznej – myślimy o sobie, a nie o najuboższych, którym pomaga 500 plus – dodaje ekspert. Badanie wykonano 30-31 maja na grupie 1006 dorosłych Polaków.

