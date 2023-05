„Super Express” najczęściej cytowaną gazetą w Polsce!

Sukces "Super Expressu"

Jakie gazety, czasopisma i portale internetowe są najczęściej cytowane? Tego można dowiedzieć się z cyklicznego raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Najnowszy ranking z wynikami za kwiecień 2023 r. wskazuje, że gazetą, która była najczęściej cytowana (1643 odwołania) był „Super Express”! W tym zestawieniu zawansowaliśmy o trzy pozycje wyprzedzając „Rzeczpospolitą”, „Gazetę Wyborczą” i „Fakt”.

Konkurencja daleko w tyle

Kolejny sukces „SE” odnotował też w ogólnym zestawieniu cytowanych mediów, bo zajęliśmy 4 pozycję po RMF FM, wp.pl i Onecie. W tej kategorii awansowaliśmy aż o 5 pozycji.

IMM podkreśla w komentarzu do rankingu, że w kwietniu opublikowaliśmy m.in. wywiad z Pawłem Kukizem, który potwierdził, że jest coraz bliżej podjęcia decyzji o starcie w wyborach na liście PiS. Ten oraz inne interesujące wywiady z politykami, przeprowadził Jacek Prusinowski, który w kwietniu przeszedł do „SE” z Radia Plus, dla którego wciąż prowadzi poranny program „Sedno Sprawy”.

Poseł PiS: "SE" jest obiektywny

Co o „SE” i o naszym sukcesie sądzą politycy? - „SE” jest na bieżąco, a w porównaniu z konkurencją więcej miejsca poświęca poważnym tematom. Jeśli chodzi o tematy politycznej, to zachowujecie równowagę, co do ilości miejsca poświęconego koalicji rządzącej i opozycji – mówi poseł PiS Bolesław Piecha. - Chociaż, moim zdaniem, nie zawsze się to wam udaje, ale ja do tej sprawy nie podchodzę obiektywnie, bardziej emocjonalnie – przyznaje polityk.

- „SE” osiąga sukcesy, bo jesteście blisko życia. Ludzie lubią poznać życie innych od prawdziwej strony, od tego jak żyją, z kim się spotykają i wy to pokazujecie. A jest to wbrew pozorom – ważny element debaty publicznej – uważa z kolei poseł KO Paweł Kowal.

Wielu może zazdrościć wyniku

A jak nas oceniają eksperci? - Gratuluję dobrego wyniku w rankingu, choć nie ukrywam, że wielu będzie miało wam za złe, że medium uznane za tabloidowe, jest chętniej niż inne, tak zwane „poważne media” cytowane - komentuje prof. Wiesław Godzic, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. - „SE” używa prostego, zwyczajnego języka, co sprawia, że gazeta jest łatwa w czytaniu, w odróżnieniu od gazet, które są przemądrzałe – dodaje Godzic.

