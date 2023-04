Wybory w Polsce 2023. Paweł Kukiz wystartuje z listy PiS?! Polityk zabrał głos

Paweł Kukiz nie jest szczególnie stały w politycznych uczuciach. Jednak wiele wskazuje na to, że jego zawiązek z PiS nie okaże się przelotnym romansem, jak ten z ludowcami, ale partyjnym małżeństwem, potwierdzonym umową koalicyjną. Lider Kukiz’15 jeszcze niedawno mówił o zawieszeniu programowej umowy z PiS, teraz w rozmowie z nami, wskazuje na jasne strony współpracy i owoce związku, czyli konkretne ustawy, przyjęte już przez Sejm: – Ustawa o referendach lokalnych, która jest teraz w Senacie, ustawa antykorupcyjna, o uprawie marihuany leczniczej, o sprzedaży bezpośredniej dla rolników – wylicza Kukiz.

Ciągle na rozstrzygnięcie czeka sprawa sędziów pokoju, ale Paweł Kukiz mów nam, że już nie stanie na przeszkodzie do jego startu z list PiS: – Nawet jeżeli się nie uda tego uchwalić, ale PiS w komisji zrobi wszystko, żeby doprowadzić do głosowania, to nie zamknie nam to drogi do rozmowy o wspólnym starcie – twierdzi Kukiz.

Kukiz wystartuje z listy PiS? Ekspert komentuje

Tymczasem w od jednego z polityków ze ścisłego kierownictwa PiS słyszymy, że po wyborach 2023 Paweł Kukiz mógłby formalnie podpisać umowę koalicyjną i tym samym na stałe dołączyć do obozu Zjednoczonej Prawicy. - Zaskoczenia nie ma, że Kukiz dobrze dogaduje się z PiS – mówi nam prof. Andrzej Rychard (72 l.). Socjolog dodaje, że to były muzyk jest stroną, która więcej korzysta na tej współpracy: - Paweł Kukiz to już nie jest symbol sukcesu i wschodzącej gwiazdy, to pokazuje poziom determinacji PiS, liczy się dla nich każdy głos – dodaje ekspert. Posłuchaj co Paweł Kukiz mówił o relacjach z PiS w grudniu 2022 roku w materiale niżej.

P.KUKIZ: ZAWIESIŁEM UMOWĘ Z PIS-EM