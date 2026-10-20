KO wygrywa w wyborach, ale na tym koniec sukcesów. Nie ma szans na utrzymanie władzy?

KO jest liderem sondażu , zdobywając niemal 28 proc. poparcia i mając wyraźną przewagę nad drugim PiS oraz trzecią Konfederacją.

, zdobywając niemal 28 proc. poparcia i mając wyraźną przewagę nad drugim PiS oraz trzecią Konfederacją. Mimo prowadzenia, KO może mieć trudności z utworzeniem większościowej koalicji parlamentarnej , co wskazuje na skomplikowany krajobraz polityczny po potencjalnych wyborach.

, co wskazuje na skomplikowany krajobraz polityczny po potencjalnych wyborach. Sondaż ujawnia znaczące różnice w poparciu dla partii w zależności od płci i wieku respondentów, m.in. wyraźnie większe poparcie dla KO wśród kobiet oraz dominację Konfederacji wśród najmłodszych wyborców i PiS wśród najstarszych.

W sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News respondenci zostali zapytani o swoje preferencje w nadchodzących wyborach parlamentarnych. KO uzyskała największe poparcie, gromadząc 27,8 proc. głosów, co jest wynikiem zbliżonym do poprzedniego sondażu IBRiS z sierpnia (27,5 proc.).

Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 19,1 proc., co oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Trzecie miejsce przypadło Konfederacji, którą poparło 12,7 proc. ankietowanych, odnotowując tym samym spadek o 1,7 punktu procentowego w stosunku do sierpnia (14,4 proc.).

Interesującym wynikiem jest poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, która, choć czwarta w zestawieniu, uzyskała 11,4 proc. głosów, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe. Tuż za nią znalazła się Lewica z poparciem 7 proc. (spadek o 0,6 p.p.).

Powyżej wymaganego progu wyborczego (5 proc. dla pojedynczych partii) znalazłyby się również: Rozwój Plus z 5,8 proc. (spadek o 2 p.p.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) z 5,1 proc. (wzrost o 1,1 p.p.). Poniżej progu uplasowały się Partia Razem (3,8 proc., wzrost o 1,5 p.p.) oraz Polska 2050 (0,5 proc., spadek o 0,9 p.p.).

Sondaż przewiduje, że frekwencja wyborcza wyniosłaby 64,5 proc. Jednocześnie 6,8 proc. respondentów pozostaje niezdecydowanych, nie wskazując, na kogo oddaliby swój głos.

Kogo popierają kobiety?

Analiza preferencji wyborczych w podziale na płeć ujawnia znaczące różnice w poparciu dla poszczególnych ugrupowań. KO cieszy się znacznie większym poparciem wśród kobiet (36,4 proc.) niż mężczyzn (19,1 proc.).

Podobnie, nieco wyższe poparcie wśród kobiet odnotowały PiS (19,5 proc. kobiet do 18,6 proc. mężczyzn), Lewica (7,6 proc. kobiet do 6,4 proc. mężczyzn) oraz Rozwój Plus (6,5 proc. kobiet do 5,1 proc. mężczyzn).

Odmienna tendencja występuje w przypadku Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Konfederacja zdobywa znacznie większe poparcie wśród mężczyzn (16,7 proc.) niż kobiet (8,8 proc.), podobnie jak Konfederacja Korony Polskiej, którą popiera 16,4 proc. mężczyzn i 6,6 proc. kobiet.

Poparcie w grupach wiekowych

Badanie IBRiS wskazuje również na zróżnicowanie preferencji politycznych w zależności od wieku respondentów. Najmłodsza grupa wiekowa (18-29 lat) w największym stopniu skłania się ku Konfederacji, którą popiera aż 37,4 proc. osób w tym przedziale.

W grupie najstarszych wyborców (powyżej 70 lat) dominującą siłą pozostaje PiS, uzyskując 42,2 proc. poparcia. KO prowadzi w przedziałach wiekowych 40-49, 50-59 oraz 60-69 lat. Natomiast w grupie 30-39 lat największe poparcie zdobywa Konfederacja Korony Polskiej.

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