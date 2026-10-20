Sejm rozpoczyna posiedzenie. Posłowie mają rozpatrzeć dwa projekty ustaw dotyczące aborcji

Drugi to projekt ustawy Trzeciej Drogi z lutego 2024 r., który ma na celu odwrócenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Zakłada on przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co TK uznał sześć lat temu za niekonstytucyjną przesłankę.

Posłowie o uporządkowaniu zasad zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego

Sejm zajmie się też rządowym projektem, którego celem projektu jest uporządkowanie zasad zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego przez m.in.: wprowadzenie maksymalnych stawek godzinowych i miesięcznych wynagrodzeń za świadczenia finansowane przez NFZ, ograniczenie możliwości zawierania umów za pośrednictwem spółek czy spółdzielni lekarskich, zakaz uzależniania wynagrodzenia pracownika medycznego od wysokości kontraktu placówki z NFZ.

Zgodnie z projektem, górna granica wynagrodzeń dla lekarzy udzielających świadczeń w placówkach publicznych oraz prywatnych posiadających kontrakt z NFZ wyniesie zasadniczo 8-krotność minimalnego wynagrodzenia. W wymiarze jednego etatu oznacza to limit 38 400 zł brutto (lub maksymalnie 76 800 zł brutto przy dwóch etatach).

W Sejmie o wotum nieufności wobec ministra Domańskiego

Wieczorem posłowie zajmą się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

W środę (21 października) Sejm będzie pracował nad rządowym projektem, który zakłada podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł oraz wprowadzenie 24 proc. stawki dla dochodów powyżej 130 tys. zł do 150 tys. zł., trzecia, najwyższa stawka 32 proc. będzie dotyczyć dochodów powyżej 150 tys. zł. W celu sfinansowania tej propozycji rząd planuje podwyżki niektórych podatków.

W czwartek wieczorem zaplanowano blok głosowań, w tym nad poprawkami Senatu do szeregu ustaw (m.in. o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami), a także nad rządowym projektem ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025.