KO nie pojawi się u prezydenta. Szłapka: „Nie będzie uczestniczył w spotkaniu”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-27 22:48

Koalicja Obywatelska nie będzie reprezentowana na spotkaniu prezydenta z klubami parlamentarnymi. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w Polsat News, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński podjął decyzję o nieuczestniczeniu w zaplanowanym na 29 stycznia spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.

Adam Szłapka

i

Autor: Paweł Jaskółka/Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki zainicjował spotkanie w Pałacu Prezydenckim, by nawiązać dialog ze wszystkimi siłami politycznymi.
  • Tematem rozmów miała być "bieżąca współpraca prezydenta z parlamentem".
  • Koalicja Obywatelska odmówiła udziału, wskazując premiera i rząd jako głównego partnera prezydenta.

"Nie będzie uczestniczył". Oficjalna decyzja klubu KO

Informację o bojkocie spotkania przez Koalicję Obywatelską przekazał Adam Szłapka we wtorek na antenie Polsat News. Potwierdził, że decyzję podjął przewodniczący klubu parlamentarnego KO.

– Z tego, co wiem, przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu – powiedział rzecznik rządu.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy w takim razie na spotkanie uda się inny przedstawiciel klubu, Szłapka stanowczo zaprzeczył.

– Z tego co wiem to nie. Mam taką informację od przewodniczącego klubu – stwierdził, dodając, że nie spodziewa się zmiany tej decyzji.

To oznacza, że ława przeznaczona dla Koalicji Obywatelskiej w Pałacu Prezydenckim pozostanie pusta.

Dlaczego KO odrzuca zaproszenie? Rzecznik rządu wyjaśnia

Kluczowe jest uzasadnienie tej nieobecności. Adam Szłapka wskazał, że spotkanie na poziomie szefów klubów jest w obecnej sytuacji zbędne, ponieważ najważniejszy kanał komunikacji, między głową państwa a szefem rządu, został już wykorzystany.

Rzecznik rządu przypomniał o niedawnym spotkaniu prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.

– Wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone – zaznaczył Szłapka, sugerując, że rozmowy na niższym szczeblu nie wniosłyby nic nowego do relacji na linii rząd-prezydent.

Czego miało dotyczyć spotkanie w Pałacu Prezydenckim?

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ubiegły piątek przez rzecznika prezydenta, Rafała Leśkiewicza, inicjatywa Karola Nawrockiego miała na celu nawiązanie dialogu ze wszystkimi siłami politycznymi w parlamencie.

Tematem rozmów miała być "bieżąca współpraca prezydenta z parlamentem". Decyzja Koalicji Obywatelskiej jest więc jasnym sygnałem, że w ocenie największej partii rządzącej, głównym partnerem do rozmów dla prezydenta jest premier i rząd, a nie poszczególne kluby parlamentarne koalicji. To czytelne wyznaczenie hierarchii i kanałów komunikacji na najbliższe lata.

