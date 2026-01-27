Macierewicz bez immunitetu? Wniosek za znieważenie szefów SKW

Prokuratura Generalna skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Antoniemu Macierewiczowi.

Zarzuty dotyczą publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, nazwanego „rosyjskimi agentami”.

Sprawa, ścigana z urzędu ze względu na interes społeczny, może prowadzić do postawienia posłowi zarzutów karnych.

Prokuratura kieruje wniosek do Sejmu. Czego dotyczy sprawa?

We wtorek rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała o skierowaniu do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego formalnego wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza. Sprawa ma swój początek w wydarzeniach z 11 września 2025 roku.

„Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy”. Ostre starcie u Gozdyry w studiu Polsat News

Jak wynika z komunikatu prokuratury, to właśnie tego dnia podczas publicznego wystąpienia w trakcie obrad Sejmu, transmitowanych na żywo w internecie, Antoni Macierewicz miał dopuścić się czynu zabronionego. Według śledczych, poseł znieważył funkcjonariuszy publicznych pełniących kluczowe funkcje w państwie. Chodzi o:

gen. bryg. dr. Jarosława Stróżyka – szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

płk. Krzysztofa Duszę – zastępcę szefa SKW,

płk. Artura Pluto – zastępcę szefa SKW.

Zarzut dotyczy nazwania wymienionych oficerów „agentami rosyjskimi”. Prokuratura podkreśla, że znieważenie nastąpiło z powodu zajmowanych przez nich stanowisk i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

„Naruszenie dobrego imienia i autorytetu”. Jakie są podstawy prawne wniosku?

W ocenie prokuratury, publiczne rozpowszechnianie tak poważnych i nieprawdziwych oskarżeń jest działaniem wysoce szkodliwym. „Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa SKW z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prok. Annę Adamiak.

Co istotne, przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 Kodeksu karnego) co do zasady ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że to pokrzywdzeni musieliby sami wnieść akt oskarżenia do sądu. W tej konkretnej sprawie prokurator zdecydował się jednak na inny krok.

Jak wyjaśniła rzeczniczka PG, śledczy uznali za zasadne objęcie tego czynu ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym. Oznacza to, że prokuratura przejmuje rolę oskarżyciela publicznego, uznając, że waga sprawy i jej publiczny charakter wykraczają poza prywatny interes pokrzywdzonych. Działanie to ma na celu ochronę autorytetu kluczowych instytucji państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Immunitet poselski nie jest wieczny. Jaka jest procedura uchylenia?

Aby prokuratura mogła postawić posłowi zarzuty, a następnie skierować akt oskarżenia do sądu, niezbędne jest uchylenie chroniącego go immunitetu formalnego. Procedura uchylenia immunitetu jest ściśle określona w Konstytucji RP oraz regulaminie Sejmu.

Prokurator Generalny kieruje wniosek do Marszałka Sejmu. Marszałek przekazuje wniosek do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Komisja rozpatruje wniosek, zapoznając się z materiałami prokuratury i wysłuchując wyjaśnień posła, którego dotyczy sprawa. Po analizie komisja przygotowuje sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

Ostateczną decyzję podejmuje Sejm w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Do uchylenia immunitetu wymagana jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów. Dopiero po uzyskaniu zgody Sejmu prokurator będzie mógł formalnie ogłosić Antoniemu Macierewiczowi zarzuty. To kolejny przypadek w bieżącej kadencji Sejmu, gdy organy ścigania zwracają się o uchylenie immunitetu parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości.

Antoni Macierewicz to jedna z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci polskiej sceny politycznej ostatnich dekad. Były minister obrony narodowej i twórca Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem wielokrotnie używał ostrego języka, formułując zarzuty wobec swoich politycznych oponentów oraz przedstawicieli służb specjalnych. Najnowszy wniosek prokuratury pokazuje, że granica między ostrą krytyką polityczną a znieważeniem funkcjonariuszy państwowych bywa cienka, a jej przekroczenie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Poniżej galeria zdjęć: Antoni Macierewicz oczarował strażników

Zełenski GRZMI w Davos. Roch Kowalski i Radosław Gruca OCENIAJĄ przemówienie ukraińskiego prezydenta | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.