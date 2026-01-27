Prezydent Nawrocki zupełnie nie wsparł WOŚP. Już wiadomo, skąd taka decyzja!

Piotr Margielewski
2026-01-27 17:00

W minioną niedzielę (25 stycznia 2026 roku) odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję tradycyjnie zaangażowało się wiele osób publicznych, również z polskiej sceny politycznej (np. premier Donald Tusk wystawił na aukcje swoje złote buty do gry w piłkę nożną), ale po raz pierwszy od lat zabrakło jakiejkolwiek licytacji związanej z Pałacem Prezydenckim. Dlaczego Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP? Przyczynę decyzji prezydenta zdradził szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

Karol Nawrocki i Jerzy Owsiak, Zbigniew Bogucki

i

Autor: Marek Kudelski / Super Express; AKPA; PAP/Marcin Obara/ PAP
  • Za nami 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  • W tym roku inicjatywy tej nie wsparł, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, prezydent RP.
  • Szef kancelarii Karola Nawrockiego zdradził, skąd taka decyzja.

Dlaczego prezydent Nawrocki nie wsparł WOŚP?

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, w rozmowie z Radiem ZET wyjaśnił, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o braku jakiegokolwiek wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była świadoma i przemyślana. Jak podkreślił, choć jego przełozony nie zaangażował się w tegoroczną zbiórkę WOŚP, aktywnie wspiera inne inicjatywy charytatywne.

Bogucki podkreślił, że "Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę", co miało wpływ na decyzję prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta przywołał swoje osobiste doświadczenia z czasów, gdy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego i współpracował przy organizacji Przystanku Woodstock. Zaznaczył, że wydarzenie, które miało być apolityczne, stało się platformą do wygłaszania treści o wyraźnym zabarwieniu politycznym. 

Stało się zupełnie inaczej. Oficjalnie było hasło miłość, przyjaźń, muzyka a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS - mówił.

Wolność wyboru i inne inicjatywy

Zbigniew Bogucki zaznaczył również, że nie ma przymusu wspierania konkretnie organizacji Jerzego Owsiaka. Istnieje wiele innych inicjatyw charytatywnych, które również pomagają potrzebującym. - To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać - przekonywał. 

