Za nami 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku inicjatywy tej nie wsparł, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, prezydent RP.

Szef kancelarii Karola Nawrockiego zdradził, skąd taka decyzja.

Dlaczego prezydent Nawrocki nie wsparł WOŚP?

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, w rozmowie z Radiem ZET wyjaśnił, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o braku jakiegokolwiek wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była świadoma i przemyślana. Jak podkreślił, choć jego przełozony nie zaangażował się w tegoroczną zbiórkę WOŚP, aktywnie wspiera inne inicjatywy charytatywne.

Zobacz: Krytyki z tej strony Jerzy Owsiak się nie spodziewał. Krzysztof Ziemiec wspomina historię sprzed 20 lat!

Bogucki podkreślił, że "Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę", co miało wpływ na decyzję prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta przywołał swoje osobiste doświadczenia z czasów, gdy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego i współpracował przy organizacji Przystanku Woodstock. Zaznaczył, że wydarzenie, które miało być apolityczne, stało się platformą do wygłaszania treści o wyraźnym zabarwieniu politycznym.

Sprawdź: Posłanka Dominika Chorosińska grzmi na temat Jurka Owsiaka. Nie miała litości

- Stało się zupełnie inaczej. Oficjalnie było hasło miłość, przyjaźń, muzyka a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS - mówił.

Wolność wyboru i inne inicjatywy

Zbigniew Bogucki zaznaczył również, że nie ma przymusu wspierania konkretnie organizacji Jerzego Owsiaka. Istnieje wiele innych inicjatyw charytatywnych, które również pomagają potrzebującym. - To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać - przekonywał.

Galeria poniżej: Miny Sikorskiego i Nawrockiego to hit!

Sonda Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego po pierwszych miesiącach? Dobrze – jest twardszy wobec rządu niż Andrzej Duda Źle – za dużo wet i politycznej konfrontacji Za wcześnie na ocenę, musi zdobyć doświadczenie