Kluczowa obietnica wyborcza Platformy Obywatelskiej przesądzona? Nowy spot

Odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy był jedynym z najważniejszych postulatów Platformy Obywatelskiej podczas kampanii wyborczej. Partia Donalda Tuska co prawda w wyborach nie pokonała Prawa i Sprawiedliwości, ale podział mandatów i chęć zawiązania koalicji rządowej jasno wskazuje, że to połączony opozycyjny blok przejmie władzę. Donald Tusk w ubiegłym tygodniu spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim, gdzie omawiano scenariusze powołania nowego rządu. Dzień później Donald Tusk spotkał się w Brukseli z przedstawicielami Unii Europejskiej, by omawiać, nieformalnie, odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Teraz Platforma Obywatelska opublikowała specjalny spot.

- Musiałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojedzie do ostatecznych rozstrzygnięć powyborczych, trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą - mówi na nagraniu Donald Tusk (tym samym przypomniano deklaracje lidera PO ze spotkania w Brukseli). Były premier zadeklarował wówczas, że Europa musi zobaczyć, że do Polski wraca praworządność. Jak zaznaczył, możliwe, że jeszcze w grudniu Polska otrzyma pierwsze wypłaty.

