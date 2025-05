Kosiniak-Kamysz złożył życzenia nowemu papieżowi. Piękne słowa

8 maja z balkonu Bazyliki Świętego Piotra rozbrzmiały słowa, na które czekały miliony: "Habemus Papam!". Kardynał protodiakon Dominique Mamberti oficjalnie ogłosił światu wybór nowego papieża, a Plac Świętego Piotra, wypełniony wiernymi z całego globu, odpowiedział falą radości.

Nowym zwierzchnikiem Kościoła został kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych, który przyjął imię Leon XIV. Wybór 69-letniego hierarchy, dotychczasowego prefekta dykasterii do spraw biskupów, nie był zaskoczeniem dla obserwatorów. Jego doświadczenie, szczególnie to zdobyte na misjach w Peru, napawa optymizmem co do przyszłości pontyfikatu.

Jak podała agencja Ansa, po wyborze Leon XIV osobiście przywitał każdego z kardynałów elektorów. Dzień zakończyła uroczysta kolacja, dająca nowemu papieżowi możliwość nawiązania bliższych relacji z Kolegium Kardynalskim.

Kosiniak-Kamysz reaguje na wybór papieża

Wybór nowego papieża był szeroko komentowany wśród światowych liderów. Głos postanowił zabrać także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zamieścił na ten temat post na Twitterze.

- Habemus Papam! Nowym Papieżem został kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. Życzmy Ojcu Świętemu, by rozpoczęty właśnie pontyfikat dawał nadzieję na pokój i jednoczył wiernych - czytamy.

