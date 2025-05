Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 09.05.2025

Ewa Zajączkowska odpowiada PiS: "Nawrocki ma, na co zasłużył. Jego kryzys wizerunkowy to nie jest wina Mentzena"

Ewa Zajączkowska - Hernik nie rozumie pretensji PIS do Sławomira Mentzena. Eurodeputowana Konfederacji mówi, że to normalne, że w kampanii wykorzystuje się błędy konkurencji. - Więc jeżeli ktokolwiek doszukuje się zagrywek nie fair czy takich uderzeń poniżej pasa to niech najpierw spojrzy na własne środowisko, a potem odnosi się do naszego zachowania- mówiła w "Sednie Sprawy"