Kluczowa narada PiS. Będą poważne zmiany?

Niedawno media donosiły, że w Prawie i Sprawiedliwości pracuje zespół, który ma przygotować nowy statut partii. Jak podawała m.in. Wirtualna Polska, wieloletni działacze, tacy jak wiceprezesi partii, mogą trafić do nowego gremium roboczo nazywanego radą naczelną. Powstać ma też zarząd, w którym znaleźć mieliby się politycy młodszego pokolenia.

Politycy PiS dotychczas wskazywali, że kongres odbędzie się jesienią. Według informacji PAP najprawdopodobniejszym terminem będzie sobota, 28 września. "Nie sądzę, aby odbyło się to wcześniej, bo nie będziemy mieli czasu, by wszystko przygotować. Realnie przygotowania do tego wydarzenia ruszą po 1 września, kiedy zakończy się przerwa wakacyjna, a także kiedy - mamy nadzieję - będzie już znana decyzja PKW" - przekazał PAP jeden z polityków partii.

Państwowa Komisja Wyborcza na 29 sierpnia zaplanowała bowiem posiedzenie, podczas którego ma podjąć decyzję dotyczącą subwencji dla PiS. Ewentualne odrzucenie sprawozdania finansowego komitetu PiS oznaczałoby odebranie partii Kaczyńskiego nawet 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji (zgodnie z wyliczeniami PKW, przewidywana roczna subwencja dla PiS wynosi 25 mln 933 tys. 375 zł).

Według źródeł PAP, nie zdecydowano jeszcze, ile osób miałoby liczyć rada naczelna PiS. "Znajdą się w niej zapewne dotychczasowi członkowie Prezydium Komitetu Politycznego (PKP) oraz kilka osób z Rady Politycznej - najbardziej wpływowych i zasłużonych polityków, czyli może liczyć dwadzieścia-kilka osób. Spodziewam się, że rada naczelna będzie takim statutowo umocowanym PKP, który dotychczas funkcjonował" - ocenił jeden z działaczy.

