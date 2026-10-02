Klamka zapadła. Sąd zadecydował ws. Łukasza Gibały

Sąd wydał postanowienie w trybie wyborczym, nakazując Łukaszowi Gibale zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o radnych Koalicji Obywatelskiej oraz opublikowanie sprostowania.

Przyczyna pozwu: Pozew został złożony przez komitet Moniki Piątkowskiej w związku z wypowiedzią Łukasza Gibały, w której twierdził, że sześciu radnych KO wyraziło chęć współpracy z nim po wyborach, narzekając na poprzednie rządy. Wszyscy radni KO kategorycznie zaprzeczyli tym doniesieniom.

Kontekst wyborczy: Wydarzenia te mają miejsce na tydzień przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa, która odbędzie się 11 października. W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Łukasz Gibała otrzymał sądowy zakaz propagowania fałszywych twierdzeń dotyczących radnych z Koalicji Obywatelskiej. Dodatkowo, sąd nakazał mu zamieszczenie sprostowania, między innymi na antenie radia RMF FM. Należy zaznaczyć, że wydane postanowienie nie jest jeszcze prawomocne.

Oskarżenia o współpracę

Sprawa ma swój początek w wypowiedzi Łukasza Gibały, która padła podczas wywiadu udzielanego dla RMF FM. Kandydat stwierdził wówczas, że sześciu radnych Koalicji Obywatelskiej wyraziło rzekome zainteresowanie przyszłą współpracą z nim w przypadku jego zwycięstwa w wyborach. Gibała sugerował, że wspomniani radni mieli narzekać na działania władz miasta pod rządami odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego (również z KO). Wypowiedź ta pojawiła się w kontekście pytania o potencjalną współpracę z radą miasta zdominowaną przez Koalicję Obywatelską po ewentualnym zwycięstwie Gibały.

Reakcja sztabu Piątkowskiej

Po emisji wywiadu, wszyscy radni kategorycznie zdementowali doniesienia o jakichkolwiek rozmowach z Łukaszem Gibałą na temat współpracy, jak informowała Polska Agencja Prasowa. Podpisali również oświadczenia, w których zapewniali, że nigdy nie deklarowali chęci przejścia pod skrzydła kandydata. Dokumenty te mogły posłużyć jako materiał dowodowy w toku postępowania sądowego. Piotr Moskała, szef sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, odniósł się do sytuacji.

- My, zarówno jako sztab, ale również jako Koalicja Obywatelska – jako klub w Radzie Miasta – odczytujemy to [słowa, które padły na antenie RMF – przyp. red.] jako próbę wywarcia takiego wrażenia na opinii społecznej, że tak naprawdę on potencjalnie może mieć większość w RM - stwierdził.

Druga Tura w Krakowie

Incydent ten ma miejsce na tydzień przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października. W pierwszej turze Łukasz Gibała, reprezentujący stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, zdobył 36,38 proc. głosów. Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, uzyskała poparcie 29,91 proc. mieszkańców, zajmując drugie miejsce.

W naszej galerii zobaczysz wieczór wyborczy Łukasza Gibały po I turze wyborów:

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