Klamka zapadła! Będzie ruch polityka od Ziobry. Wiemy, co zrobi Marcin Romanowski

To jest skomplikowana sprawa, pojawiły się dwa nowe, istotne orzeczenia w piątek i widzę, że dlatego prokuratura tak szybko złożyła ten wniosek. W orzeczeniach brakuje jeszcze pisemnych uzasadnień w związku z tym, tak szybkie procedowanie jest jawnym złamaniem procedury. Jeżeli dowiaduję się w poniedziałek o godzinie 23., wysyłany jest mail, który odczytuje nad ranem, że za chwilę mam połączyć się z komisją, kiedy nie mam przy sobie żadnych dokumentów to nie jest żadne prawo do obrony - podkreślił w wywiadzie dla Radia Eska.