Ale od początku - kim jest Marcin Romanowski? Odpowiadamy

Marcin Romanowski urodził się 20 stycznia 1976 roku w Skrwilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe LL.M na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Doktorat z prawa Romanowski obronił na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gdzie mieszka obecnie Marcin Romanowski? Zgodnie z wystawionym ostatnio listem gończym, w ostatnim czasie przebywał w Warszawie oraz Gilowie - niewielkiej wsi w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Swoją polityczną karierę rozpoczął od nieudanej próby zdobycia mandatu radnego Warszawy w 2002 roku. W kolejnych latach był ekspertem komisji ws. afery Rywina. Dwukrotnie był doradcą ministra sprawiedliwości.

Romanowski pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, był podsekretarzem, a następnie stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Marcin Romanowski - żona, dzieci, poglądy

Czy Marcin Romanowski ma żonę i dzieci? Polityk jest numerariuszem katolickiej organizacji Opus Dei, co oznacza, że zobowiązał się do życia w celibacie. Nie wiadomo więc nic o jego ewentualnej żonie i dzieciach.

- Marcin uchodzi za człowieka o mocnym kręgosłupie moralnym. Przede wszystkim dlatego, że odważnie broni swojego tradycyjnego i konserwatywnego światopoglądu, co nie każdemu się podoba. To nie jest ktoś, kto mówi to, co inni chcą usłyszeć. On mówi to, co uważa za słuszne, niezależnie od konsekwencji – mówi o Romanowskim jeden z jego kolegów Suwerennej Polski.

Romanowski to wielki przeciwnik LGBTQ +. W mediach nazwał tę społeczność "zinstytucjonalizowaną dewiacją".

Chwalił się również tym, że na polsko-białoruskiej granicy za Ojczyznę modlił się z różańcem.

Zatrzymanie i areszt Romanowskiego

W lipcu Sejm przychylił się wniosku prokuratury i uchylił immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Za zagłosowało 250 spośród 434 posłów. Przeciw było 178, a 6 wstrzymało się od głosu. Sejm wydał też zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

W poniedziałek 15 lipca funkcjonariusze ABW zatrzymali Romanowskiego w jego mieszkaniu w Warszawie.

Jego pełnomocnik informował w mediach, że zatrzymanie przebiegało spokojnie, ale jego klient musiał rozebrać się przy funkcjonariuszach, co uznał za "upokarzające".

Prokuratura przedstawiła Marcinowi Romanowskiemu 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Marcin Romanowski jest jednym z głównych bohaterów tzw. Taśm Mraza, które stanowią dowód w trwającej sprawie afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratorzy badają sprawę wydatków Funduszu za czasów Zbigniewa Ziobry, które miały iść na ofiary przestępstw, a według ustaleń przeznaczano je na zupełnie inne cele....

