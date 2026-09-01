Kim jest Daria Gosek-Popiołek? Stanie do boju o fotel prezydenta Krakowa

Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie ogłoszona kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. Partia podkreśla jej skuteczność i doświadczenie w działaniach na rzecz mieszkańców.

Kandydatka przedstawiła kluczowe problemy Krakowa, na których zamierza się skupić. Wśród nich wymieniła deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań, "patodeweloperkę", kwestie komunikacji miejskiej oraz nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego, stawiając sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców.

Kandydatura Darii Gosek-Popiołek uzyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, który podkreślił jej długoletnie zaangażowanie w sprawy miasta i obronę interesów mieszkańców.

Po oficjalnym ogłoszeniu kandydatury Darii Gosek-Popiołek podczas wiecu zorganizowanego w Krakowie, partia w swoim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśliła, że posłanka "nie jest kandydatką z przypadku ", zaznaczając, iż "wielokrotnie pokazała skuteczność w działaniach dla Krakowianek i Krakowian".

Po ogłoszeniu kandydatury, Daria Gosek-Popiołek zabrała głos, przedstawiając swoją perspektywę na przyszłość miasta. W swoim wystąpieniu wskazała na szereg pilnych problemów, z którymi Kraków musi się zmierzyć. Wśród nich wymieniła: deficyt budżetowy, plany inwestycyjne, kwestie związane z rozwojem komunikacji miejskiej i kształtowaniem cen biletów, wysokie ceny mieszkań, rosnące koszty utrzymania, zjawisko "patodeweloperki" oraz nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Podkreśliła również nadrzędny cel, jakim jest "poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców i mieszkanek".

Kandydatka Lewicy zaznaczyła, że nowy prezydent "musi mieć gotowe odpowiedzi" na te wyzwania, gdyż "Kraków nie może dłużej czekać". Stwierdziła także, że miasto "potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie" oraz "współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje".

Poparcie Włodzimierza Czarzastego

Poparcie dla kandydatury Darii Gosek-Popiołek wyraził Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. W swojej wypowiedzi podkreślił on długoletnie zaangażowanie posłanki w sprawy Krakowa, wskazując w rozmowie z nami, że "już drugą kadencję reprezentuje w Sejmie Kraków, który kocha i w którym wychowuje swoje dzieci". Marszalek Sejmu opisał ją jako "dobrą i pracowitą posłankę", znaną mieszkańcom "od lat z zaangażowania w obronę dziedzictwa kulturowego Krakowa, obronę przyrody i stanie zawsze po stronie ludzi". Zwrócił uwagę na specyfikę Krakowa, gdzie "głos inwestorów i deweloperów był tam przez dekady głośniejszy od głosu mieszkańców", podkreślając, że dla Gosek-Popiołek "realny dialog z nimi na temat rozwoju miasta w kontekście jakości życia, zieleni, transportu, usług, lokalnej przedsiębiorczości - to jej dewiza i codzienność".

Życie prywatne Darii Gosek-Popiołek

Daria Gosek-Popiołek jest żoną dr. teologii Piotra Popiołka. Małżeństwo dzieli wspólne zainteresowania, takie jak zamiłowanie do książek, muzyki i przedmiotów z historią.

- Łączy nas zamiłowanie do sztuki, książek oraz drobiazgów z duszą. Ja pożeram prozę – od Jane Austen po Szczepana Twardocha, a w słuchawkach mam i Andrzeja Zauchę, i polski rap. Piotr prozę czyta raczej córkom, a sam jest fanem science fiction. W kwestii muzyki twierdzi, że jest „normikiem”: lubi klasyczny rock, jazz i blues. A czasem kupuje sobie jakąś płytę i słucha jej w kółko - opowiadała.

Para poznała się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ich ślub odbył się w 2014 roku w Krakowie. Są rodzicami dwóch córek: Róży i Józefiny. W 2019 roku, będąc w ciąży z drugą córką, Gosek-Popiołek zdecydowała się na start w wyborach parlamentarnych. Rodzina spędza wieczory, angażując się w gry planszowe, czytanie książek i oglądanie filmów.

Bitwa o Kraków - debata Super Expressu

Debata „BITWA O KRAKÓW”, organizowana przez „Super Express”, ma na celu przybliżenie programów i postaw osób ubiegających się o najważniejsze stanowisko w samorządzie miejskim. Spotkanie odbędzie środę, 2 września, o godzinie 17:00 i będzie transmitowane na żywo na naszych kanałach w serwie YouTube. Udział w nim weźmie sześcioro kandydatów na prezydenta Krakowa: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca oraz Bartosz Bocheńczak. Planowany czas trwania debaty to około 80 minut.

Uczestnicy zmierzą się z szeregiem wyzwań, które mają na celu zweryfikowanie ich wiedzy o mieście oraz umiejętności szybkiego reagowania na niespodziewane pytania i sytuacje. Pierwszym etapem spotkania będzie quiz wiedzy o Krakowie. Kandydaci będą musieli udowodnić swoją orientację w lokalnych kwestiach, odpowiadając na pytania dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, zarządzania miejskimi finansami oraz bieżących i przyszłych inwestycji. Następnie głos zostanie oddany mieszkańcom. Każdy z kandydatów odpowie na pytanie zadane bezpośrednio przez jednego z krakowian, co ma zapewnić poruszenie tematów szczególnie istotnych dla lokalnej społeczności.

Najbardziej dynamicznym punktem debaty ma być segment zatytułowany „RING”. W jego ramach każdy kandydat będzie miał możliwość wskazania dwóch konkurentów i skierowania do nich bezpośredniego pytania. Po otrzymaniu odpowiedzi przewidziana jest riposta. Dodatkowym elementem, mającym podgrzać atmosferę dyskusji, będzie „czerwona kartka”. Każdy z uczestników otrzyma jedną taką kartkę, którą będzie mógł wykorzystać w dowolnym momencie, aby dodatkowo skomentować wypowiedź rywala, która wzbudzi jego szczególne zastrzeżenia. Użycie kartki uprawnia do dodatkowej wypowiedzi, na którą z kolei oponent będzie mógł zareagować ripostą.

Kandydaci przedstawią swoje stanowiska oraz proponowane rozwiązania w odniesieniu do takich kwestii jak:

Zarządzanie zadłużeniem miasta.

Przyszłość i kształt Strefy Czystego Transportu.

Realność i finansowanie budowy metra w Krakowie.

Metody obniżania kosztów komunikacji miejskiej.

Strategie budowy nowych mieszkań.

Istotnym elementem dyskusji będzie również kwestia efektywnego współdziałania z Radą Miasta. Biorąc pod uwagę niezmieniony skład Rady po ostatnim referendum, kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie swojej wizji współpracy z tym organem oraz sposobów na zapewnienie sprawnego funkcjonowania samorządu.

W naszej galerii zobaczysz Darię Gosek-Popiołek z rodziną:

10

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra wybory prezydenckie w Krakowie? Łukasz Gibała Monika Piątkowska Daria Gosek-Popiołek Michał Drewnicki Aleksandra Owca Bartosz Bocheńczak

Niedyskretnie o Politykach - Krzysztof Bosak