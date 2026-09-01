Były szef Agencji Wywiadu ostro o reparacjach od Niemiec. „Trzeba ofensywnie zacząć”

87. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku napaść Niemiec na Polskę rozpoczęła II Wojnę Światową. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń w Polsce ponownie rozgorzała dyskusja o odpowiedzialności Niemiec i należnych reparacjach wojennych. Temat pojawił się także w „Porannym Ringu”, prowadzonym przez Wiktora Świetlika. Gościem programu był płk Piotr Krawczyk, były wieloletni szef Agencji Wywiadu.

Krawczyk podkreślił, że dotychczasowy sposób prowadzenia debaty o reparacjach nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Samo powtarzanie w Polsce, że Niemcy powinni zapłacić, nie wystarczy do osiągnięcia celu.

– No ale żeby te reparacje uzyskać, to trzeba w końcu zacząć rozmawiać z Niemcami – powiedział w „Porannym Ringu” płk Piotr Krawczyk.

Presja nie tylko na niemiecki rząd

Zdaniem byłego szefa Agencji Wywiadu Polska powinna prowadzić działania znacznie szerzej niż tylko podczas oficjalnych spotkań przedstawicieli obu rządów. Chodzi o docieranie do niemieckich partii politycznych, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osób mających wpływ na opinię publiczną. – No właśnie trzeba kontynuować tą rozmowę w taki sposób, żeby to Niemcy, różnego rodzaju organizacje niemieckie partie polityczne w Niemczech, organizacje pozarządowe, Think-Tanki również naciskały na kanclerza, że tego typu reparacje są niezbędne – mówił Krawczyk.

Były szef AW zaznaczył, że odmowna odpowiedź kanclerza Niemiec nie może oznaczać końca polskich starań.

– Nie, to tego się tak nie robi, to tak nie działa – stwierdził.

„Przekonać, zmusić”. Krawczyk wskazuje różne metody

W rozmowie padło pytanie, czy Polska powinna wykorzystywać wobec Niemiec metody podobne do tych, za pomocą których niemieckie instytucje przez lata budowały wpływy nad Wisłą. Krawczyk odpowiedział jednoznacznie: – Dokładnie tak, panie redaktorze.

Były szef Agencji Wywiadu mówił również o szerokim wachlarzu działań, które mogą służyć wywieraniu presji na stronę niemiecką. – Przekupić, przekonać, zmusić, nie wiem – wyliczał. Jak następnie wyjaśnił, sposób działania powinien zależeć od środowiska, do którego zwraca się strona polska. – To są bardzo różne metody, w zależności od tego, z jakim środowiskiem będziemy rozmawiali, ale najważniejsze jest to, żeby z tymi środowiskami rozmawiać – podkreślił gość „Porannego Ringu”.

Polacy muszą dotrzeć do niemieckiego społeczeństwa

Według Krawczyka działania dotyczące reparacji powinny być skierowane nie tylko do rządu w Berlinie. Polska musi przekonywać również niemieckich obywateli i wpływowe osoby kształtujące tamtejszą debatę publiczną.

– To znaczy, żeby docierać do różnych podmiotów, do różnych środowisk, do różnych grup ludzi, do różnych też VIP-ów, osób, które mają jakiś wpływ na opinię publiczną w Niemczech i z nimi na ten temat rozmawiać – mówił były szef AW. Krawczyk nie pozostawił wątpliwości, że obecne działania uważa za niewystarczające.

– My tego po prostu nie robimy i to, że od czasu do czasu zbierzemy się we własnym gronie i po raz kolejny opowiemy sobie historię, jakimi to jesteśmy pokrzywdzonymi, jakimi jesteśmy pokrzywdzonym narodem, to naprawdę nic nie zmienia – ocenił.

„Niemcy powinni wywierać presję na swoich polityków”

Najważniejszym celem polskiej ofensywy powinno być doprowadzenie do sytuacji, w której sami Niemcy zaczną domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.

– Trzeba ofensywnie zacząć z Niemcami nie tylko rozmawiać, ale tak jak pan powiedział, również aktywnie zabiegać o to w społeczeństwie niemieckim, żeby Niemcy wywierali presję na swoich polityków – podsumował płk Piotr Krawczyk w „Porannym Ringu” Super Expressu.