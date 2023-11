Kim jest Anna Gembicka, nowa minister rolnictwa w rządzie PiS?

Kaczyński chwali się, że kształt rządu ekspercko-politycznego to jego pomysł: Chcemy zaproponować nowe twarze

Jakie wykształcenie ma nowa minister rolnictwa?

Anna Gembicka została mową minister rolnictwa w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, pierwszego powołanego w nowej, X kadencji Sejmu. Jakie wykształcenie ma nowy członek Rady Ministrów? Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych, a także kurs The Economics of Agro-Food Value Chain.

Zanim trafiła do resortu rolnictwa w październiku 2020 r., Gembicka była sekretarzem premiera Mateusza Morawieckiego, a jeszcze wcześniej jego doradczynią w gabinecie politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Rozwoju.

Przed pracą w kancelarii premiera, Anna Gembicka pełniła funkcję pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. Z jej biografii wynika, że w tym czasie „zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu”.

Funkcję wiceministra w resorcie inwestycji i rozwoju, nowa minister rolnictwa pełniła od czerwca do października 2019 r. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat posła. W wyborach 15 października 2023 r. Gembicka ponownie uzyskała mandat posła.

Jaki majątek ma Anna Gembicka?

Z oświadczenia majątkowego Anny Gembickiej, z początku 2023 r., wynika, że posiada dom o powierzchni 101 mkw. oraz mieszkanie o powierzchni 39 mkw. Nowa minister rolnictwa ma także działkę (ponad 1000 mkw.) z budynkiem mieszkalnym.

Gembicka miała na początku 2023 r. 70 tys. zł oszczędności oraz spłacała kredyt wysokości ok. 23 tys. zł.

