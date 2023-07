Kim jest Anna Bryłka? To jedyna kobieta nr 1 na listach Konfederacji w wyborach do Sejmu

Mateusz Morawiecki reaguje na skandaliczne słowa Putina. Ambasador Rosji wezwany do MSZ

Adrian Zandberg: Prawo do wakacji

Oni szukają miejsca na listach wyborczych. Oto politycy do wzięcia

Rosyjski ambasador pilnie wezwany do MSZ. Odrzuca wszystkie oskarżenia

Anna Bryłka powalczy o mandat posłanki w jesiennych wyborach z ramienia Konfederacji w okręgu konińskim. To, jak do tej pory, jedyna kobieca "jedynka" na listach tej partii. Kim jest kandydatka, która zasłużyła na tak duże zaufanie?

Wykształcona i ambitna

Anna Bryłka ma 33 lata i ogromne ambicje. Pochodzi z Kłodawy. Należy do ugrupowania Ruch Narodowy i prężnie działa na rzecz swojego ugrupowania. Ma imponujące wykształcenie. To absolwentka prawa i historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej.

Działaczka organizacji katolickich i narodowych, współpracuje z Narodową Organizacją Kobiet. Kandydowała w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa w 2018 roku w okręgu konińskim oraz do europarlamentu w 2019 r., ale bez powodzenia. Anna Bryłka jest autorką programu Ruchu Narodowego w zakresie rolnictwa.

Bryłka - "głos polskich rolników"

Do wyborów idzie jako "głos polskich rolników" Konfederacji. Na czerwcowej konwencji partii mówiła: - Nie dajmy zniszczyć polskiego rolnictwa. Będzie mniej żywności, będzie drożej i będzie gorszej jakości, a co najgorsze nie będzie polskiej żywności, bo polityka Unii Europejskiej prowadzi do zlikwidowania polskiego i europejskiego rolnictwa.

Jak przekonywała, w imię eko ideologii Unia Europejska wymusza redukcję hodowli zwierząt i chce opodatkować produkcję i spożycie mięsa w UE. Bryłka proponuje swobodę działalności rolnej i zatrzymanie nieuczciwej konkurencji towarów z Ukrainy. Promuje też hasło: polska ziemia w polskich rękach, czyli koniec preferowania wielkich korporacji dzierżawiących w Polsce ziemie. Mówi także "żywność rolnika bez pośrednika" i zapowiada uproszczenie rolniczego handlu detalicznego.

Sonda Czy Konfederacja ma dobry plan dla gospodarki? TAK NIE Nie mam zdania w tej sprawie