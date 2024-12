i Autor: Darwinek/wikimedia commons

Ciąg dalszy walki o subwencję

PKW wystosowała wniosek do Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę PiS

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe PiS za kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi 2023 oraz za cały rok 2023. To może oznaczać dla partii Jarosława Kaczyńskiego utratę gigantycznych środków z subwencji. Politycy zapowiedzieli odwołanie w tej sprawie do Sądu Najwyższego. PKW z kolei postanowiło wystosować w tej samej sprawie wniosek do SN.

Złe wieści dla Morawieckiego. Jest zawiadomienie do prokuratury We wtorek rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki poinformował PAP, że PKW wystosowała do Sądu Najwyższego wniosek o wyłączenie sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wyznaczonych do sprawy skargi PiS na decyzję PKW z 29 sierpnia o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego partii za wybory parlamentarne z 2023 roku. - W tym przypadku Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że jest stroną w postępowaniu, a więc tak jak w każdym procesie strona ma prawo wnosić o wyłączenie jakiegoś sędziego - uzasadniał rzecznik. Według nieoficjalnych informacji PAP, wniosek PKW dotyczy wszystkich wyznaczonych do tej sprawy sędziów, a także ewentualnych innych tzw. neosędziów, mogących orzekać w tej sprawie lub w sprawie wyłączeń sędziów z tej sprawy. Według Chmielnickiego, wniosek trafił do SN we wtorek rano. Jednak służby prasowe SN po godz. 13 nie miały jeszcze wiedzy o wpłynięciu wniosku. - Posiedzenie w tej sprawie jest wyznaczone na 11 grudnia - poinformował Maciej Brzózka z Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego. Kwestionowany skład sędziowski został wyznaczony już we wrześniu. Sprawozdawca, sędzia SN Marek Dobrowolski, sam złożył wniosek o wyłączenie, ale został on - przez innego sędziego SN - odrzucony. Jako pierwsze o wniosku PKW do SN poinformowało RMF FM. PKW odrzuciła sprawozdania finansowe PiS PKW 29 sierpnia br. odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. Wówczas członek PKW Ryszard Balicki tłumaczył, że Komisja, nie posiadając uprawnień śledczych, w całości opiera się na dokumentacji przedstawionej przez inne organy państwowe. Mówił, że wśród powodów odrzucenia sprawozdania komitetu były m.in: agitacja wyborcza PiS podczas pikników wojskowych, spot reklamowy Ministerstwa Sprawiedliwości i prowadzenie kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Dodał, że sprawy uznane przez PKW za bezdyskusyjnie naruszające zasady prowadzenia kampanii wyborczej po przeliczeniu dały kwotę 3,6 mln zł, która została ujęta w uchwale. PiS zaskarżyło decyzję PKW do Sądu Najwyższego