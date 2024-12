Wspaniałe wieści dla Dudy, złe dla Kaczyńskiego i Tuska. Nowy sondaż

Ardanowski o tym jak PiS wybierał kandydata na prezydenta: "Obserwowałem to zażenowaniem"

Co dalej z ustawą o asyscie osobistej?

PKW wystosowała wniosek do Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę PiS

Zbigniew Ziobro przed komisją regulaminową. Co z wnioskiem w jego sprawie?

W sondażu CBOS badanych poproszono o wskazanie, w jakim stopniu poszczególni politycy budzą ich zaufanie. Spośród uwzględnionych w badaniu polityków, największym zaufaniem cieszy się prezydent Andrzej Duda. Zaufanie wobec niego deklaruje 49 proc. Polaków, przy czym - zgodnie z wynikami - prezydentowi nie ufa 37 proc. badanych. Na drugim miejscu ulokował się Rafał Trzaskowski, któremu ufa 47 proc. respondentów., 36 proc. badanych jest wobec niego nieprzychylna. Trzeci w rankingu zaufania jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - 45 proc. badanych deklaruje wobec niego pozytywne odczucia; 36 proc. - negatywne. Największą nieufność respondenci deklarują wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - 57 proc. Jednocześnie Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych. 50 proc. badanych wyraża nieufność wobec byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka (PiS). Zaufanie wobec niego deklaruje 22 proc. Polaków. Trzecim z polityków, wobec którego respondenci deklarują brak zaufania, jest premier Donald Tusk. Zgodnie z sondażem, premierowi nie ufa 47 proc. badanych. Tuskowi ufa z kolei 40 proc. respondentów. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 21 listopada 2024 roku na próbie liczącej 981 osób (w tym: 57,0 proc. metodą CAPI, 24,9 proc. – CATI i 18,1 proc. – CAWI).

Wybory prezydenckie 2025

Już w przyszłym roku w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Andrzej Duda nie będzie mógł się ubiegać o to stanowisko po raz trzeci. I choć oficjalnie kampania wyborcza się nie rozpoczęła, to znamy już kilku kandydatów. To Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia popierany przez Polskę 2050 oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Dokładne datę wyborów prezydenckich 2025 powinniśmy poznać w styczniu.

ZOBACZ GALERIĘ: Prezydent Andrzej Duda podczas zawodów "12H Slalom Maraton Zakopane 2024" na Kasprowym Wierchu

Nocna Zmiana - DUDA UPOKORZYŁ NAWROCKIEGO? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.