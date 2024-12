Osoby z niepełnosprawnościami protestowały przed Kancelarią Premiera. "Nie zostawiajcie nas bez opieki!"

Złe wieści dla Morawieckiego. Jest zawiadomienie do prokuratury

Kolejne rządy obiecywały ustawowe zapewnienie niepełnosprawnym pomocy ze strony profesjonalnych asystentów, ale żadna władza nie dotrzymała słowa. Niepełnosprawni wraz z rodzinami a także społecznicy, stawili się wczoraj pod siedzibą premiera w Warszawie, aby domagać się uchwalenia obiecywanej ustawy. - Nie możemy się doczekać zdecydowanych ruchów. Była obietnica, że asystencja zostanie wprowadzona od początku 2025 r, a teraz, gdy projekt został dopiero wpisany do prac rządu, realnie można liczyć na rok 2026 – mówi nam rozżalona Anna Drabarz z Warszawy, która wymaga pomocy asystenta.Pomagają niepełnosprawnym, sami potrzebują pomocy. Otwarte Drzwi muszą się wyprowadzić

Droższe piwo sfinansuje asystentów?

O los swojej 16-letniej córki z niepełnosprawnością Marysi, martwi się jej tata Robert Wyrostkiewicz, który na protest przyjechał z Sulejówka. - W Polsce dziecko ma opiekę do 24 roku życia. Później jest pozostawione same sobie. Najczęściej takimi osobami opiekują się samotni rodzice. Dlatego potrzebna jest asysta w załatwianiu codziennych spraw – tłumaczy pan Robert. I przedstawia pomysł jak rząd może znaleźć pieniądze na zatrudnianie asystentów. - Wystarczy podnieść podatek akcyzowy na piwo o 10 zł. Pozwoli to uzyskać na asystencję 10 mld zł rocznie – twierdzi Robert Wyrostkiewicz.

"Jestem zdany na przyjaciela"

Na asystę osobistą czeka poruszający się na wózku Eryk Gospodarczyk, który przyjechał na protest z Legionowa. - Przyjechałem, bo asystent dla osoby niepełnosprawnej oznacza wyjście na świat i korzystanie ze wszystkiego jak normalny człowiek. Mieszkam w DPS, gdzie mam opiekę, ale tylko na terenie ośrodka i chyba, że mam potrzebę udać się do lekarza. A dziś na protest musiał zabrać mnie kolega. Liczę, że premier zajmie się potrzebną dla nas ustawą – podkreślił pan Eryk.

Z podobnym celem na protest przyjechał Bartosz Tarnowski z Warszawy. - Dzięki asystencji osoby niepełnosprawne przestaną być uwięzione w domach. Rodzice będą rodzicami a przyjaciele przyjaciółmi, zamiast naszymi opiekunami. Liczę, że procedowana ustawa wejdzie w życie jak najszybciej – słyszymy od niego.

