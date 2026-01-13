Kierwiński nie wytrzymał porównania Ziobry i zaatakował najmocniej jak się dało. O co poszło?

Polityczna bomba na X: ostre słowa Kierwińskiego

Wpis Marcina Kierwińskiego wywołał polityczną burzę. Minister spraw wewnętrznych i administracji w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi Zbigniewa Ziobry, który porównał siebie i środowisko Suwerennej Polski do Żołnierzy Wyklętych oraz opozycjonistów z czasów PRL.

Zbigniew Ziobro przemówił! Tak określił swoją sytuację. Zaskoczenie?

„Ziobro porównując się do Żołnierzy Wyklętych czy opozycjonistów czasu komunizmu okrutnie spotwarza ich pamięć. Oni nigdy by nie uciekli pod skrzydła prorosyjskiego podnóżka. Oni z takimi walczyli…” – napisał Kierwiński na platformie X.

Te słowa to prawdziwa polityczna bomba. Minister Kierwiński nie tylko odrzuca kontrowersyjne porównania, ale wprost oskarża byłego ministra sprawiedliwości o relatywizowanie historii. To jedno z najostrzejszych uderzeń ostatnich dni, które momentalnie podzieliło sieć.

„Prorosyjski podnóżek”. Czy padły za mocne słowa?

Sformułowanie o „prorosyjskim podnóżku” zostało odebrane jako jedno z najostrzejszych politycznych uderzeń ostatnich dni. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej tezy. Jedni chwalą Kierwińskiego za odwagę i nazywanie rzeczy po imieniu, inni zarzucają mu zbyt ostry język i eskalowanie konfliktu.

Ta mocna retoryka pokazuje, jak wysoka jest stawka w obecnej debacie politycznej i jak łatwo w ogniu sporu sięga się po najcięższe działa. Czy te słowa przekroczyły granice? Debata trwa, a politycy nie oszczędzają sobie epitetów.

Spór o historię wraca w kampanijnym czasie

To kolejny przykład, jak historia i symbole niepodległościowe stają się osią współczesnych sporów politycznych. Dla obozu rządzącego takie porównania są nadużyciem, dla części prawicy, elementem budowania narracji o „politycznych prześladowaniach”.

Wszystko to dzieje się w gorącym okresie przedwyborczym, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Wpis Kierwińskiego pokazuje, że temperatura debaty publicznej rośnie, a granice języka w polityce są coraz częściej przesuwane. Czy to zwiastun jeszcze ostrzejszej kampanii?

Ziobro porównując się do Żołnierzy Wyklętych czy opozycjonistów czasu komunizmu okrutnie spotwarza ich pamięć. Oni nigdy by nie uciekli pod skrzydła prorosyjskiego podnóżka. Oni z takimi walczyli...— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) January 13, 2026

