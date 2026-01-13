W znanym włoskim dzienniku opublikowano list otwarty do Donalda Tuska.

Zawiera on apel o ratowanie honoru Europy.

Do jego napisania zainspirowały autora wpisy Tuska na platformie X.

Zobacz, co dokładnie napisał Paolo Rumiz.

Paolo Rumiz zdradził, że powodem dla którego zdecydował się na napisanie swojego apelu był niedawny wpis Donalda Tuska, w którym ten stwierdził, że "nikt nie będzie traktował poważnie słabej lub podzielonej Europy". Włoch uznał, że zdanie to należy traktować jako ostrzeżenie, którego Europa nie może lekceważyć. - Zawsze wyczuwałem w Pańskim kraju szczególną energię; tę samą, która zrodziła 'Solidarność' i która jest w najlepszej części narodu – energię niewygodną, tworzoną przez młodych ludzi i kobiety, mającą wielu wrogów wewnątrz i poza granicami – napisał we wstępie.

Przywołał przy tym inne słowa Tuska, o tym, że "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", "inaczej jesteśmy skończeni". Jak stwierdził, zastanawia się, czy sprawę z tego zdają sobie "w swoich ogrzewanych szklarniach" Rzym, Paryż i Berlin. - To, co widzę, to nieprzyzwoita, chaotyczna ucieczka. Cywilizacja, która wynalazła prawa i wolność, wegetuje dziś otępiała, bez świadomości własnej roli i patrzy na bardzo szybki koniec swojego świata, jakby jej to nie dotyczyło – ocenił bezkompromisowo.

Rumiz zwrócił uwagę, że Putin wystrzeliwuje rakiety, które niemal ocierają się o granice Polski, a Stany Zjednoczone nie zachowują się już jak sojusznik. - Taka jest rzeczywistość, a wy znajdujecie się w samym środku tej katastrofy. Obawiam się, że znów jesteście sami, jak w przeddzień II wojny światowej. Samotni, bo dziś, tak jak wtedy, nikt nie będzie chciał się za was bić. Tak, jak wtedy, nasi rządzący miotają się między jedną a drugą hipokryzją, by nikogo nie urazić, ani na Wschodzie, ani na Zachodzie. Wystawiają na sprzedaż, wraz z grenlandzkimi złożami i wraz z jałowymi deklaracjami na rzecz Kijowa, swoją godność wolnych państw – gorzko skonstatował, podkreślając przy tym jednak, że Warszawa ma już świadomość, że znów będzie musiała bronić się sama, dzięki czemu wzmacnia swoje wojsko.

Autor listu przyznał, że miał ostatnio okazję obserwować polskich żołnierzy. Według niego, jest w nich świadomość ich roli dla Europy, którą ta sama Europa utraciła. - Oni zdejmują ze mnie zażenowanie na myśl o unijnej armii pod wodzą francusko-niemiecką, która zostawiłaby Włochom rolę statystów – dodał. Kończąc swój list Rumiz stwierdził, że Donald Tusk wyczuwa świadomość wagi obecnego momentu historycznego, o czym świadczą jego wypowiedzi.

