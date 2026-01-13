W znanej włoskiej gazecie opublikowano list do Tuska. Ważny apel o ratunek honoru

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-13 12:39

Donald Tusk i nasz kraj obronią europejskie wartości i honor kontynentu? "Na Polskę spada odpowiedzialność" za to, przynajmniej według włoskiego reportera i eseisty Paolo Rumiza, który na łamach cenionego dziennika "La Repubblica" opublikował list skierowany do Tuska. Pada w nim bardzo wiele górnolotnych, szalenie pompatycznych sformułowań dotyczących naszego kraju. Jak przyznał autor, impulsem do napisania listu otwartego, był jeden z wpisów polskiego premiera na platformie X.

Premier Tusk bez ogródek: Brak decyzji Europy może oznaczać bezpośrednie zagrożenie dla Polski. Chodzi o Ukrainę

i

Donald Tusk, premier, podczas wystąpienia publicznego na tle flag. Jego wyraz twarzy jest poważny, co oddaje wagę dyskusji o planach rządu dotyczących portalu DOM i ujawniania cen mieszkań, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.
  • W znanym włoskim dzienniku opublikowano list otwarty do Donalda Tuska.
  • Zawiera on apel o ratowanie honoru Europy.
  • Do jego napisania zainspirowały autora wpisy Tuska na platformie X.
  • Zobacz, co dokładnie napisał Paolo Rumiz.

Paolo Rumiz zdradził, że powodem dla którego zdecydował się na napisanie swojego apelu był niedawny wpis Donalda Tuska, w którym ten stwierdził, że "nikt nie będzie traktował poważnie słabej lub podzielonej Europy". Włoch uznał, że zdanie to należy traktować jako ostrzeżenie, którego Europa nie może lekceważyć. - Zawsze wyczuwałem w Pańskim kraju szczególną energię; tę samą, która zrodziła 'Solidarność' i która jest w najlepszej części narodu – energię niewygodną, tworzoną przez młodych ludzi i kobiety, mającą wielu wrogów wewnątrz i poza granicami – napisał we wstępie.

Zobacz: Tak gorzkich słów o Kaczyńskim nie było już dawno. Tylko dzięki temu wciąż jest w polityce?!

Przywołał przy tym inne słowa Tuska, o tym, że "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", "inaczej jesteśmy skończeni". Jak stwierdził, zastanawia się, czy sprawę z tego zdają sobie "w swoich ogrzewanych szklarniach" Rzym, Paryż i Berlin. - To, co widzę, to nieprzyzwoita, chaotyczna ucieczka. Cywilizacja, która wynalazła prawa i wolność, wegetuje dziś otępiała, bez świadomości własnej roli i patrzy na bardzo szybki koniec swojego świata, jakby jej to nie dotyczyło – ocenił bezkompromisowo.

Sprawdź: Unieważnili głosowanie na szefa Polski 2050. Internauci turlają się ze śmiechu [MEMY]

Rumiz zwrócił uwagę, że Putin wystrzeliwuje rakiety, które niemal ocierają się o granice Polski, a Stany Zjednoczone nie zachowują się już jak sojusznik. - Taka jest rzeczywistość, a wy znajdujecie się w samym środku tej katastrofy. Obawiam się, że znów jesteście sami, jak w przeddzień II wojny światowej. Samotni, bo dziś, tak jak wtedy, nikt nie będzie chciał się za was bić. Tak, jak wtedy, nasi rządzący miotają się między jedną a drugą hipokryzją, by nikogo nie urazić, ani na Wschodzie, ani na Zachodzie. Wystawiają na sprzedaż, wraz z grenlandzkimi złożami i wraz z jałowymi deklaracjami na rzecz Kijowa, swoją godność wolnych państw – gorzko skonstatował, podkreślając przy tym jednak, że Warszawa ma już świadomość, że znów będzie musiała bronić się sama, dzięki czemu wzmacnia swoje wojsko.

Przeczytaj: Ziobro z żoną dostali azyl u Orbana. Wcześniej polityk twierdził, że o to nie zabiega

Autor listu przyznał, że miał ostatnio okazję obserwować polskich żołnierzy. Według niego, jest w nich świadomość ich roli dla Europy, którą ta sama Europa utraciła. - Oni zdejmują ze mnie zażenowanie na myśl o unijnej armii pod wodzą francusko-niemiecką, która zostawiłaby Włochom rolę statystów – dodał. Kończąc swój list Rumiz stwierdził, że Donald Tusk wyczuwa świadomość wagi obecnego momentu historycznego, o czym świadczą jego wypowiedzi.

Galeria poniżej: Skandaliczny transparent z Donaldem Tuskiem na meczu w Kownie

Skandaliczny transparent z Donaldem Tuskiem na meczu w Kownie
19 zdjęć
Sonda
Czy uważasz, że żyje się lepiej od kiedy Donald Tusk jest premierem?
Polityka SE Google News
OFICJALNIE: ZIOBRO Z AZYLEM NA WĘGRZECH! KOSZTOWNA DECYZJA TUSKA I NOWA LIDERKA 2050
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LA REPUBBLICA
DONALD TUSK