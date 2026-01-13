Tak gorzkich słów o Kaczyńskim nie było już dawno. Tylko dzięki temu wciąż jest w polityce?!

We wtorek 13 stycznia 2026 roku gościem w porannym programie stacji TVN24 był Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, w zamierzchłych czasach prominentny polityk PiS mający wpływ na ich kampanie wyborcze. Choć głównym wątkiem rozmowy były perypetie Zbigniewa Ziobry i jego azyl na Węgrzech, to w pewnym momencie Mastalerek wyraził bardzo mocną opinię o Jarosławie Kaczyńskim. Wskazał, że gdyby nie jeden moment (na dodatek niezależny od niego), obecnego prezesa PiS najpewniej w ogóle by nie było już w polskiej polityce.

Mastalerek a sprawa Ziobry

Były szef gabinetu prezydenta był pytany, czy znajduje usprawiedliwienie dla Zbigniewa Ziobry, który w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości poprosił o azyl na Węgrzech. – Ja w ogóle się tym nie zajmuję, patrzę tylko jak ta sprawa wpłynie na przyszłość – odparł. - Przez to, co dzieje się z ministrem Ziobrą i co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, w przyszłości nie będzie już takich ludzi na funkcji ministra sprawiedliwości, jakim był np. prof. Lech Kaczyński, czyli ludzi z autorytetem, (...) będą już tylko po ministrze (Waldemarze) Żurku mściciele. I nikt poważny na to stanowisko nie przyjdzie. I jeśli PiS wróci do władzy to jakiś mściciel zostanie ministrem sprawiedliwości - przekonywał.

Dziś ci, którzy podśmiewają się z ministra Ziobry, że tchórzliwie się zachował, sami pewnie będą występowali o azyl i ci drudzy będą się z nich śmiali. Tak zaczyna wyglądać polska polityka - dodał ironicznie.

Mastalerek o szczęściu Kaczyńskiego

Mastalerek był też pytany o to, czy pozycja Jarosława Kaczyńskiego w PiS słabnie. – Prezes Kaczyński całą swoją karierę polityczną zawdzięcza swojemu bratu, jego popularności, gdy był ministrem sprawiedliwości. Jarosława Kaczyńskiego w polityce nie byłoby, gdyby nie popularność jego brata – odparł. 

To był moment przełomowy (pełnienie przez Lecha Kaczyńskiego funkcji ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka – red.). Dzięki temu prezes Kaczyński ma wehikuł polityczny, czyli partię polityczną. I dziś nie jest ani tak słaby, jak chcieliby widzieć jego wrogowie, ani tak mocny, jak chcieliby widzieć go akolici – dodał.

