PSL wzywa PiS do debaty o rolnictwie! Nie ma zmiłuj. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Polskie Stronnictwo Ludowe chce dbać o interesy polskiego rolnictwa i polskich rolników. Tym bardziej teraz, gdy państwa Unii Europejskiej zgodziły się w piątek na negocjowaną od ponad dwóch dekad umowę z południowoamerykańskim blokiem Mercosu. Wśród krajów głosujących przeciwko porozumieniu była Polska. W kilku państwach europejskich, w tym Polsce, doszło do protestów rolników przeciwko umowie.

Wielu zastanawia się, jakie będą będą konsekwencje zawarcia umowy dla polskiego rolnictwa. Pytany o to niedawno w jednym z wywiadów szef MRiRW, Stefan Krajewski przekazał, że: - Resort zrobi wszystko, by gospodarstwa rolne na tym nie ucierpiały. Przy okazji przypomniał też, że ochronie polskich rolników mają służyć klauzule ochronne oraz tzw. hamulec bezpieczeństwa, umożliwiający zawieszenie preferencyjnych ceł przy nadmiernym imporcie. Minister wskazał, że utrzymaniu dodatniego salda w handlu żywnością i utrzymaniu wysokiej produkcji rolnej służyć ma zdobywanie nowych rynków zbytu m.in. w krajach azjatyckich.

PSL chce debaty 3 na 2, by przemaglować PiS ws. rolnictwa! Tego jeszcze nie było

Dyskusji o sytuacji w rolnictwie chce Polskie Stronnictwo Ludowe, dlatego też wzywa do debaty przedstawicieli poprzedniej władzy, czyli polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy ostatnio wskazywali, że wszystko to, co może zaszkodzić rolnikom to dzieło obecnej władzy. Dlatego PSL postanowił działać:

Chcemy debaty z PiS! Czas na prawdę o polskich rolnikach. Nam wystarczy obecność wicepremiera, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, by punkt po punkcie obnażyć wieloletnie zaniedbania rządów PiS wobec rolników i wsi. Piłka jest po waszej stronie. Wzywamy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka, który od kilku dni kreuje się na eksperta od wsi, oraz Roberta Telusa, ministra rolnictwa w rządzie PiS. Wzywamy na debatę o rolnictwie, o tym kto odpowiada za umowę Mercosur i Zielony Ład, o tym kto ma wizję budowy nowoczesnej wsi i konsekwentnie ją realizuje. Obnażymy wasze kłamstwa, manipulację i utratę pamięci! - zapowiada PSL.