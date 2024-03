To przez nią dojdzie do rozłamu w koalicji? Wulgarne słowa do Hołowni, "zrobiła to z premedytacją i wyrachowaniem"

- Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 11 marca 2024 roku podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - czytamy w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca. W Polsce będzie wybieranych 53 europosłów. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

- Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza Prezydent w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej - przypomina Kancelaria Prezydenta.

Zgłaszanie list kandydatów na posłów PE będzie możliwe do 1 maja do godz. 16. Z kolei do 6 maja mają zostać utworzone odrębne obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Kampania wyborcza potrwa zaś do 7 czerwca do północy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej @AndrzejDuda w dniu 11 marca 2024 roku podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.⤵️https://t.co/xhTCi85k1m pic.twitter.com/8HXBqYWMHT— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 11, 2024

Liczba posłów wybieranych w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest ustalana przed każdymi wyborami - z tym, że nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/przewodnicząca. Po wyborach w 2024 roku w Europarlamencie zasiądzie 720 posłów i posłanek - o 15 więcej, niż w poprzedniej kadencji. Polacy w czerwcowym głosowaniu zdecydują natomiast o przyznaniu 53 mandatów.

Jak wyjaśniono w wyborczym serwisie Unii Europejskiej, "zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie.

W Polsce, wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów". Polska w celu organizacji wyborów samorządowych zostanie podzielona na 13 okręgów wyborczych

