Andrzej Duda i Donald Trump

Kiedy Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem? Media donosiły o szybkim wylocie Andrzeja Dudy do USA. Prezydent Polski miał lecieć do USA w piątek wieczorem około godz. 22. "Gazeta Wyborcza", powołując się na nieoficjalne informacje przekazała, że Andrzej Duda ma spotkać się w Stanach Zjednoczonych z prezydentem-elektem Donaldem Trumpem. O swojej podróży miał zdecydować samodzielnie, bez konsultacji z rządem Donalda Tuska. Według źródeł dziennika, prezydent Duda miał wybierać się na imprezę organizowaną przed Donalda Trumpa w jego posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie. Wśród zaproszonych gości miał znaleźć się m.in. węgierski premier Viktor Orban. Prezydent miałby wrócić do Polski 11 listopada na Święto Niepodległości.

Tymczasem Polsat News skontaktował się w tej sprawie z Mieszko Pawlakiem z Kancelarii Prezydenta, który to przekazał, że prezydent Andrzej Duda nie ma planów wylotu dzisiaj. Ale i nie sprecyzował, czy do wizyty w ogóle dojdzie.

Wiadomo, że Andrzej Duda złożył w środę 6 listopada 2024 roku wirtualne gratulacje Donaldowi Trumpowi, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w USA. "Gratulacje, Panie Prezydencie Trump! Zrobiłeś to!" - napisał na platformie X.

Kiedy Donald Trump przyleci do Polski?

Skoro nie wiadomo dokładnie, kiedy to Andrzej Duda miałby wybrać się z oficjalną wizytą do Donalda Trumpa, to może wiadomo, kiedy to prezydent USA mógłby pojawić się w Polsce? Nieoficjalnie mówi się o tym, że Andrzej Duda planuje zaprosić Trumpa do Polski w pierwszej połowie 2025 roku.

- Prezydenci, zwłaszcza gdy mają tak dobre relacje jak Andrzej Duda i Donald Trump, na pewno będą o tym rozmawiać - powiedział w Polsat News Polityka Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.