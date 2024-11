Andrzej Duda sprowadzi do Polski Donalda Trumpa? Prezydent RP może szykować zaproszenie

Kwaśniewski po zwycięstwie Trumpa ma apel do Dudy! Mówi o ostatniej misji, "last dance"

Joe Biden zaprosił Donalda Trumpa do Białego Domu [RELACJA NA ŻYWO]

Andrzej Duda zaprosi Donalda Trumpa do Polski?

Zwycięstwo w wyborach Donalda Trumpa jest już praktycznie pewne, 78-latek na początku 2025 roku wróci na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, jedną z pierwszych podróży zagranicznych nowego-starego prezydenta USA, może być podróż do Polski.

Na taki pomysł miał wpaść obecny prezydent RP Andrzej Duda, który ma mieć dobre kontakty z prezydentem-elektem USA. Okazją do spotkania miałoby być objęcie przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Jak przekazało źródło Polskiego Radia, "dobrze by było", aby doszło do takiej wizyty jeszcze przed zakończeniem prezydencji Andrzeja Dudy w Polsce.

Andrzej Duda miał zyskać kontakt w Białym Domu w latach 2017-2021, gdy Donald Trump był jeszcze prezydentem USA. W tym roku prezydent RP miał podczas swojej wizyty w USA spotkać się z kandydującym w wyborach Donaldem Trumpem, ale z powodów bezpieczeństwa odwołano jego spotkanie z prezydentem RP.

Głosy Polonii mogły być kluczowe w Pensylwanii

Prezydent Duda podczas wizyty w USA odwiedził Doleystown (Pensylwania), gdzie odsłonięto i poświęcono pomnik Bohaterów Walki o Niepodległość po 1945 roku i Solidarności. Andrzej Duda nawiał podczas przemówienia amerykanów do udziału w swoich wyborach.

Co warto zaznaczyć, Pensylwania była jednym ze stanów, w którym nie było wyraźnej przewagi między Republikanami, a Demokratami. W związku z tym zarówno Donald Trump, jak i Kamala Harris zwracali się do Polonii o głosy (mieszka w nim 800 tys. Polaków), a ostatecznie najwięcej głosów elektorskich w stanie dostał 78-latek.

