Kempa wkurzyła się na Tuska. Wmieszała go w sprawę ataku na Polkę w Rzymie! Nazwała go słowem na "m"

Kilka dni temu w Rzymie doszło do ataku na Polkę. Turystka została napadnięta w rzymskiej dzielnicy San Lorenzo przez mężczyznę, który chciał jej wyrwać torebkę. Gdy kobieta się broniła, ten nagle wyją nóż i ranił młodą Polkę. Nagranie z przerażaną kobietą klęczącą na chodniku, której pomagają przypadkowi przechodnie, obiegło sieć. O sprawie dowiedziała się też Beata Kempa. Była europosłanka umieściła na portalu X obszerny wpis dotyczący ataku na 34-letnią polską turystkę. Jednak, co zaskoczyło wiele osób, we wpisie mniej poświęciła uwagi zaatakowanej kobiecie, a odniosła się w mocnych słowach do premiera Donalda Tuska!

- Polka brutalnie zaatakowana w Rzymie. Jeszcze trochę nieudolnych rządów Tuska - mistrza w robieniu wody z mózgu rękoma równie nieudolnych ministrów i Polki nie będą bezpieczne w Polsce. Liczy się tylko jego osobista kariera, PR, zadymy, mściwe i prymitywne posunięcia wobec opozycji, groźne decyzje wobec edukacji naszych dzieci i wnuków czy zagrożenie dla bytu rodzin. Wielki Manipulant. Z takim Premierem my kobiety, nie możemy czuć się bezpiecznie - napisała Kempa.

Jej wpis od razu został mocno skomentowany. Internauci ostro zareagowali zwracając uwagę, że łączenie sprawy napaści na turystkę z Polski z premierem Tuskiem jest nie na miejscu.

