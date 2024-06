Czarnecki nie wróci do Polski, Kempa zajmie się partią, a Rafalska wnukami

Pożegnanie z europarlamentem

Z Brukselą i Strasburgiem żegnają się m.in.: europoseł KO Włodzimierz Cimoszewicz (74 l.) czy reprezentantka Trzeciej Drogi, Róża Thun (70 l.). Najwięcej zmian kadrowych w PE będzie miało jednak PiS. Elżbieta Rafalska nie była zaskoczona wynikiem wyborów, bo znała przedwyborcze sondaże. – Trzeba było jednak walczyć do końca – mówi „Super Expressowi”. Czy już wie, co chce robić po wygaśnięciu mandatu? – Na razie z tego faktu cieszą się moje wnuki, którym będę mogła poświęcić więcej czasu. Poza tym czeka mnie powrót do normalności. Jestem aktywna i mam chęć do pracy, ale muszę się jeszcze zastanowić, co będzie dalej i zorientować się w możliwościach – mówi Rafalska.

Rząd PiS jesienią tego roku?! Czarnek podał szczegóły

Czarnecki pozostanie w Brukseli?

Ryszard Czarnecki nie planuje wracać do polskiej polityki. – Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów do PE, miałem telefon z Brukseli z propozycją. Wkrótce jadę na rozmowy w tej sprawie – informuje europoseł PiS. Co to za propozycja? – Nie mogę jeszcze nic powiedzieć, ale w grę wchodzi międzynarodowa aktywność – podkreśla Czarnecki.

Z europarlamentem żegna się też Beata Kempa. – Zamierzam pozostać w polityce. Jestem wiceprezesem Suwerennej Polski, więc mam swoje obowiązki. W wyborach 9 czerwca zagłosowało na mnie 86 tys. osób w moim regionie. Nie mogą więc zawieść wyborców i zamierzam pozostać blisko ludzi – podkreśla europosłanka.

