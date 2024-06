Rząd PiS jesienią tego roku?! Czarnek podał szczegóły

Co za zaskoczenie. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie chcą by Tusk startował na prezydenta!

Trzecia Droga, która osiągnęła świetny rezultat w wyborach parlamentarnych i weszła do rządu, traci poparcie. Tak było podczas wyborów samorządowych, tak było również podczas wyborów do europarlamentu. To każe postawić ważne pytanie dotyczące dalszej współpracy koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050. Tu i ówdzie słychać głosy, że ten projekt należy szybko zakończyć, co mogłoby wstrząsnąć rządową koalicją. Z kolei Przemysław Czarnek podzielił się ciekawym pomysłem w programie Krzysztofa Ziemca "Otwarta konserwa". Były minister edukacji narodowej wyraził nadzieję, że już jesienią w Polsce powstanie nowy rząd, w ramach tego Sejmu. Jak mogło by do tego dojść? - Jeśli chodzi o moje nadzieje, bo przecież nie mam ani pewności ani wiedzy, to ja mam nadzieje, nawet nie na wybory prezydenckie, tylko na jesień tego roku. W ramach tego Sejmu, gdybyśmy policzyli te części składowe potencjalnej koalicji propolskiej, to tych posłów jest koło 240 kilku - analizował Przemysław Czarnek. Jego zdaniem taki rząd mogli by poprzeć nie tylko posłowie PiS, Konfederacji czy PSL, ale również Platformy Obywatelskiej.

Prawo i Sprawiedliwość ma 189 posłów, Konfederacja 18, a Trzecia Droga 32. Łącznie to 239 mandatów, co stanowi większość do rządzenia.

CZY MOŻLIWY JEST NOWY RZĄD W RAMACH TEJ KADENCJI SEJMU?🗣️ @CzarnekP : Mam nadzieję na jesień tego roku.Link do całej rozmowy poniżej ⤵️⤵️ pic.twitter.com/7GHwdt5mu9— Otwarta Konserwa (@OKonserwa) June 11, 2024

