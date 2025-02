Szefowej MEN kazali zdjąć buty. Barbara Nowacka na krótkim urlopie

Przesłuchają Ziobrę dopiero na wiosnę. Wiemy co musi się wydarzyć, żeby polityk trafił do aresztu

Nowacka była zmęczona

Nie ulega wątpliwości, że Barbara Nowacka potrzebuje odpoczynku. Szefowa MEN była już tak zmęczona, że w efekcie przejęzyczenia kilka dni temu powiedziała o „polskich nazistach”. Mamy nadzieję, że po kilku dniach wytchnienia Nowacka wróci do formy i językowej sprawności. Na lotnisku skorzystała z płatnego przejścia w strefę kontroli z pominięciem kolejki. Taka przyjemność dla minister i jej córki to łącznie koszt 80 złotych. Jednak kiedy Nowacka komfortowo i sprawnie dotarła już do celników, ci potraktowali ją jak każdego innego pasażera. Przez bramkę wykrywającą metale przeszła bez butów i bez paska w spodniach, ale za to, co się bardzo chwali, z nieodłącznym uśmiechem na ustach!

Będzie wniosek o wotum nieufności

Przerwa od pracy nie potrwa długo. Jak dowiedzieliśmy się w otoczeniu Barbary Nowackiej, szefowa MEN udała się na zaledwie 3-dniowy, od dawna już zaplanowany urlop. Wkrótce może ją czekać trudne chwile w Sejmie. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział już w sobotę, że jego ugrupowanie złoży wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji. -Straciła ona kwalifikacje, aby zasiadać w rządzie po słowach wypowiedzianych na konferencji w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau- mówił polityk PiS.

Zobacz GALERIĘ zdjęć Barbary Nowackiej na warszawskim lotnisku.