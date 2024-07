Katastrofalne wieści dla Kaczyńskiego. PiS traci posła

- Złożyłem dzisiaj rezygnację z partii PiS, a co za tym idzie z klubu parlamentarnego - powiedział Ardanowski, który działał w ugrupowaniu przez 23 lata. Dodał, że skierował też informację do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o rezygnacji z członkostwa w klubie PiS. Pytany, czy będzie teraz posłem niezrzeszonym odparł, że rozmawiają z nim posłowie koła Kukiz'15, a on rozważa przystąpienie do nich. Stwierdził, że on i posłami tego koła doskonale się rozumieją w sprawach dotyczących gospodarki, czy demokracji bezpośredniej. - Jest mi po drodze z Pawłem Kukizem, Markiem Jakubiakiem i Jarosławem Sachajko. Bardzo możliwe, że wstąpię do koła Kukiz'15" - powiedział Ardanowski. Dodał, że chce działać na rzecz integracji prawicy, łączenia różnych nurtów, które "nie chcą integracji wokół Prawa i Sprawiedliwości".

- Będę budował nowy ruch społeczny, który będzie zwieńczony partią polityczną. Ona jest potrzebna na następne wybory parlamentarne - oświadczył. - Czeka mnie zapewne w najbliższym czasie wiele pracy; najbliższe tygodnie, miesiące jeżdżenia po Polsce - dodał. Akcentował jednocześnie, że chce się skupić na budowaniu porozumień oddolnych, "zebraniu, policzeniu tych wszystkich inicjatyw prawicowych, niż tworzeniu partii +od góry+". Dopytywany czy jacyś działacze PiS planują odejście z ugrupowania i przyłączenie się do jego inicjatywy przyznał, że rozmawia z nim wielu posłów PiS. Zaznaczył, że on nie naciska, ani nie stawia warunków.

- Niektórzy deklarują, że chcieliby przystąpić w następnym etapie, trochę oczekując gwarancji, że projekt się powiedzie, że będą nadal posłami w przyszłej kadencji. Ale przecież w polityce nikt żadnych gwarancji nie da. Owszem jestem otwarty również i na posłów, ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Sejm na najbliższe trzy lata jest praktycznie poukładany, by nie powiedzieć, że zabetonowany - ocenił.

Zdaniem Ardanowskiego wybory parlamentarne odbędą się w terminie konstytucyjnym, a posłowie będą ewentualnie szukać dla siebie nowego miejsca być może na rok przed wyborami.

Jan Krzysztof Ardanowski związany był z PiS od 2001 r. W pierwszym rządzie PiS zajmował funkcję wiceministra rolnictwa, a następnie był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2018 r. został powołany na ministra rolnictwa w rządzie Mateusza Morawieckiego; funkcję tę sprawował do jesieni 2020 roku.

