Katastrofalne wieści dla Kaczyńskiego! Chcą dorwać PiS. „Jak szarańcza dopadli związki sportowe”

Według zasiadającej w zespole posłanki KO Katarzyny Kierzek-Koperskiej za czasów PiS wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego powstała „pajęczyna powiązań personalnych tzw. Rodzina na swoim". – W związku z pojawiającymi się informacjami o używaniu pieniędzy PKOL de facto pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio ze Skarbu Państwa do celów finansowania rodzin działaczy PKOL, w tym samego prezesa, ze szkodą dla PKOL, ale i dla sportowców, którzy mieli prawo liczyć na pomoc PKOL, składamy zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa przez członków zarządu PKOL z art. 296 par. 1 i 2 kk." – napisała w piątek na platformie „X” posłanka. W wymienionych przez nią artykułach mowa jest m. in. o wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce administracyjnej.

Będzie zawiadomienie do Prokuratury

Kierujący pracami zespołu ds. rozliczeń PiS Roman Giertych poinformował w rozmowie z PAP, że zawiadomienie zostanie w przyszłym tygodniu złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że prezydium zespołu, którym kieruje, zastanawiało się, czy sprawa związków sportowych podlega pod rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. – Ponieważ PiS-owcy jak szarańcza dopadli te związki sportowe, uznaliśmy, że w tym zakresie mamy kognicję, żeby się tą sprawą zajmować – powiedział.

Według Giertycha media „w sposób oczywisty" wskazywały na możliwość popełnienia przestępstwa przez władze związków sportowych. Stwierdził, że zachodzi podejrzenie wykorzystywania państwowych pieniędzy w celach prywatnych, które to nie miały nic wspólnego z celami PKOl ani sportowymi. – A ponieważ związek ten odmówił przedstawienia informacji co do rozdysponowania pieniędzy publicznie panu ministrowi Sławomirowi Nitrasowi, uznaliśmy, że istnieje podstawa, aby sprawę zbadała prokuratura – dodał.

W poniedziałek minister sportu Sławomir Nitras na portalu „X” przedstawił dane dotyczące finansowania z budżetu państwa przygotowań sportowców do IO w Paryżu w latach 2022-24. Wynika z nich, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółki Skarbu Państwa w tym okresie przekazały Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 92 163 180 zł. Natomiast polskie związki olimpijskie w tym samym czasie z budżetu państwa otrzymały 785 659 000 zł.