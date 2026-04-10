Kto zginął w katastrofie smoleńskiej?
Katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której doszło pod Smoleńskiem w Rosji 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęła światem i zabrała nam wybitnych Polaków. Zginęli w niej wszyscy na pokładzie, czyli 96 osób. Byli wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką, Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, osoby towarzyszące i załoga samolotu. Cała ta ogromna delegacja leciała do Rosji, aby uczcić pamięć poległych w Katyniu i wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nikt nie spodziewał się, że już nie wrócą do domu.
Mija 16. rocznica katastrofy smoleńskiej i z tego powodu przedstawiamy sylwetki niektórych osób, które zginęły w tym tragicznym wypadku.
Ofiary katastrofy smoleńskiej - sylwetki
Lech i Maria Kaczyńscy
Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Był prezydentem Polski od 2005 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezydenta Warszawy, szefa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Lech Kaczyński był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszym prezesem. Brat prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zginął wraz z małżonką, Marią Kaczyńską, z którą spędził 32 lata.
Maria Helena Kaczyńska, z domu Mackiewicz, urodziła się w 1943 r. w Machowie. Była ekonomistką i absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Następnie pracowała w Instytucie Morskim w Gdańsku. W 1978 r. wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego, w 1980 roku urodziła córkę - Martę.
Ryszard Kaczorowski
Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, urodzony 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Pełnił funkcję komendanta chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 roku był honorowym harcmistrzem Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Załoga samolotu TU-154
Należy pamiętać o wybitnych osobach, które poniosły śmierć pod Smoleńskiem, ale nie można zapomnieć też o załodze, która również zginęła w katastrofie smoleńskiej, jak m.in. trzy stewardessy: Natalia Januszko, Justyna Moniuszko i Barbara Maciejczyk. Najmłodsza ze stewardes miała 23 lata, najstarsza – 29.
Natalia Januszko nie marzyła o lataniu. Chciała studiować weterynarię, jednak na studia się nie dostała i planowała dorabiać jako stewardesa i znów podejść do egzaminów.
Justynę Moniuszko była Miss Politechniki Warszawskiej. Jak twierdzi jej matka, “miała tyle miała pasji i planów. Chciała założyć szkołę spadochronową”.
Barbara Maciejczyk w warszawskim 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego pracowała od początku 2007 roku. "Bardzo uparta i zawzięta była z niej dziewczyna. Nad wyraz ambitna" - wspominali jej rodzice.
Katastrofa smoleńska - pełna lista ofiar
Prezydent RP i inni członkowie delegacji
- Lech Kaczyński – prezydent RP
- Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta RP
- Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie
- Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP
- Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP
- Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
- Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
- Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
- Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego
- Maciej Płażyński – poseł, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
- Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP
- Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
- Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
- Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
- Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
- Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
- Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Przedstawiciele parlamentu
Posłowie:
- Leszek Deptuła
- Grzegorz Dolniak
- Grażyna Gęsicka
- Przemysław Gosiewski
- Izabela Jaruga-Nowacka
- Sebastian Karpiniuk
- Aleksandra Natalli-Świat
- Arkadiusz Rybicki
- Jolanta Szymanek-Deresz
- Zbigniew Wassermann
- Wiesław Woda
- Edward Wojtas
Senatorowie:
- Janina Fetlińska
- Stanisław Zając
Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń
- adw. Joanna Agacka-Indecka – prezeska Naczelnej Rady Adwokackiej
- Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
- Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)
- Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)
- Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
- Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków
- ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie
- o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada
- ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej (1987–2007)
- ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
- Tadeusz Lutoborski – były prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, syn ppor. Adama Lutoborskiego
- Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
- Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego
- adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”
- Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
- Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala
- Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego
- Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich
- Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago
- Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
- Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja „Golgota Wschodu”
- Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”
- Gabriela Zych – prezeska Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu
Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP
- gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
- gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP
- gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP
- wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP
- gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP
- gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
- gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa
- bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – katolicki biskup polowy Wojska Polskiego
- abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
- ks. płk Adam Pilch – p.o. Ewangelickiego Biskupa Wojskowego
- ks. ppłk pil. Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Osoby towarzyszące
- ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
- Katarzyna Doraczyńska – zastępca dyrektora gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
- Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego
- ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta
- Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta (ur. 8 lipca 1955)[5]
- Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ
- gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
- płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego
- Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
- Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży
- ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty pierwszej damy
- Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków
Załoga
Żołnierze Sił Powietrznych RP:
- mjr Robert Grzywna
- kpt. Arkadiusz Protasiuk
- por. Artur Ziętek
- chor. Andrzej Michalak
Cywilne pracownice wojska:
- Natalia Januszko
- Barbara Maciejczyk
- Justyna Moniuszko
Funkcjonariusze BOR:
- mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek (funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu wchodząca w skład załogi samolotu jako stewardesa)
Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu
- ppłk Jarosław Florczak
- kpt. Dariusz Michałowski
- por. Paweł Janeczek
- ppor. Piotr Nosek
- st. chor. Artur Francuz
- chor. Jacek Surówka
- chor. Paweł Krajewski
- chor. Marek Uleryk