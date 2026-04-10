Katastrofa smoleńska. Oni zginęli w drodze do Katynia. Pełna lista ofiar

2026-04-10 5:28

10 kwietnia 2010 roku to dzień, który zapisał się w historii Polski jako data wielkiej tragedii narodowej - katastrofy smoleńskiej. W wyniku wypadku samolotu wojskowego TU-154 zginęło 96 osób. Kto znalazł się wśród ofiar tej największej współczesnej katastrofy? Prezentujemy pełną listę nazwisk oraz sylwetki tych, którzy stracili życie.

Autor: PIOTR GRZYBOWSKI / TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Kto zginął w katastrofie smoleńskiej?

Katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której doszło pod Smoleńskiem w Rosji 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęła światem i zabrała nam wybitnych Polaków. Zginęli w niej wszyscy na pokładzie, czyli 96 osób. Byli wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką, Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, osoby towarzyszące i załoga samolotu. Cała ta ogromna delegacja leciała do Rosji, aby uczcić pamięć poległych w Katyniu i wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nikt nie spodziewał się, że już nie wrócą do domu.

Mija 16. rocznica katastrofy smoleńskiej i z tego powodu przedstawiamy sylwetki niektórych osób, które zginęły w tym tragicznym wypadku.

Ofiary katastrofy smoleńskiej - sylwetki

Lech i Maria Kaczyńscy

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Był prezydentem Polski od 2005 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezydenta Warszawy, szefa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Lech Kaczyński był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszym prezesem. Brat prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zginął wraz z małżonką, Marią Kaczyńską, z którą spędził 32 lata.

Maria Helena Kaczyńska, z domu Mackiewicz, urodziła się w 1943 r. w Machowie. Była ekonomistką i absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Następnie pracowała w Instytucie Morskim w Gdańsku. W 1978 r. wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego, w 1980 roku urodziła córkę - Martę. 

Ryszard Kaczorowski

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, urodzony 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Pełnił funkcję komendanta chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 roku był honorowym harcmistrzem Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Załoga samolotu TU-154

Należy pamiętać o wybitnych osobach, które poniosły śmierć pod Smoleńskiem, ale nie można zapomnieć też o załodze, która również zginęła w katastrofie smoleńskiej, jak m.in. trzy stewardessy: Natalia Januszko, Justyna Moniuszko i Barbara Maciejczyk. Najmłodsza ze stewardes miała 23 lata, najstarsza – 29.

Natalia Januszko nie marzyła o lataniu. Chciała studiować weterynarię, jednak na studia się nie dostała i planowała dorabiać jako stewardesa i znów podejść do egzaminów.

Justynę Moniuszko była Miss Politechniki Warszawskiej. Jak twierdzi jej matka, “miała tyle miała pasji i planów. Chciała założyć szkołę spadochronową”.

Barbara Maciejczyk w warszawskim 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego pracowała od początku 2007 roku. "Bardzo uparta i zawzięta była z niej dziewczyna. Nad wyraz ambitna" - wspominali jej rodzice. 

Katastrofa smoleńska - pełna lista ofiar

Prezydent RP i inni członkowie delegacji

  • Lech Kaczyński – prezydent RP
  • Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta RP
  • Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie
  • Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP
  • Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP
  • Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
  • Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
  • Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego
  • Maciej Płażyński – poseł, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  • Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP
  • Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
  • Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
  • Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  • Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
  • Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Przedstawiciele parlamentu

Posłowie:

  • Leszek Deptuła
  • Grzegorz Dolniak
  • Grażyna Gęsicka
  • Przemysław Gosiewski
  • Izabela Jaruga-Nowacka
  • Sebastian Karpiniuk
  • Aleksandra Natalli-Świat
  • Arkadiusz Rybicki
  • Jolanta Szymanek-Deresz
  • Zbigniew Wassermann
  • Wiesław Woda
  • Edward Wojtas

Senatorowie:

  • Janina Fetlińska
  • Stanisław Zając

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

  • adw. Joanna Agacka-Indecka – prezeska Naczelnej Rady Adwokackiej
  • Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
  • Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)
  • Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)
  • Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
  • Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków
  • ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie
  • o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada
  • ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej (1987–2007)
  • ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
  • Tadeusz Lutoborski – były prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, syn ppor. Adama Lutoborskiego
  • Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
  • Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego
  • adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”
  • Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  • Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala
  • Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego
  • Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich
  • Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago
  • Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska
  • Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja „Golgota Wschodu”
  • Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”
  • Gabriela Zych – prezeska Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu

Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP

  • gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP
  • gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP
  • wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP
  • gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP
  • gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
  • gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa
  • bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – katolicki biskup polowy Wojska Polskiego
  • abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
  • ks. płk Adam Pilch – p.o. Ewangelickiego Biskupa Wojskowego
  • ks. ppłk pil. Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Osoby towarzyszące

  • ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
  • Katarzyna Doraczyńska – zastępca dyrektora gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
  • Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego
  • ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta
  • Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta (ur. 8 lipca 1955)[5]
  • Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ
  • gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
  • płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego
  • Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
  • Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży
  • ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty pierwszej damy
  • Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków

Załoga

Żołnierze Sił Powietrznych RP:

  • mjr Robert Grzywna
  • kpt. Arkadiusz Protasiuk
  • por. Artur Ziętek
  • chor. Andrzej Michalak

Cywilne pracownice wojska:

  • Natalia Januszko
  • Barbara Maciejczyk
  • Justyna Moniuszko

Funkcjonariusze BOR:

  • mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek (funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu wchodząca w skład załogi samolotu jako stewardesa)

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu

  • ppłk Jarosław Florczak
  • kpt. Dariusz Michałowski
  • por. Paweł Janeczek
  • ppor. Piotr Nosek
  • st. chor. Artur Francuz
  • chor. Jacek Surówka
  • chor. Paweł Krajewski
  • chor. Marek Uleryk

