Andrzej Duda miał lecieć do Smoleńska! Powstrzymała go ważna sprawa

15 lat temu doszło do katastrofy smoleńskiej

Co się wydarzyło 10 kwietnia 2010? To pytanie stawiali sobie wszyscy, którzy 15 lat temu dowiedzieli się o tragedii prezydenckiego samolotu TU 154-M, do którego doszło pod Smoleńskiem. Tego dnia, gdy polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego żoną Marią Kaczyńską, ostatnim prezydentem Polski na uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim odbywała lot do Smoleńska. Wszystko dlatego, że miały się odbyć obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na uroczystości lecieli też inni: byli to posłowie i senatorowie wszystkich opcji politycznych, przedstawiciele różnych państwowych instytucji i urzędów, pracownicy kancelarii prezydenta, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, czyli czołowi polscy generałowie i dowódcy, a także inne zaproszone osoby.

Niestety, doszło do najgorszego, a samolot z delegacją na pokładzie rozbił się na lotnisku. Kto zginął w katastrofie smoleńskiej? Lista osób była długa, zginęli wszyscy, którzy lecieli tupolewem. W sumie było to 96 osób. Katastrofa smoleńska stała się jednym z najczarniejszych wydarzeń w historii Polski

10 kwietnia 2010 minuta po minucie. Rekonstrukcja zdarzeń z katastrofy smoleńskiej

Jak wyglądał lot do Smoleńska? Co działo się przed katastrofą? Jak wyglądały ostatnie chwile na pokładzie TU 154 M? Te pytania stawiało sobie wiele osób. My przypominamy, jak wyglądał lot do Smoleńska 10 kwietnia 2010 i przebieg zdarzeń tamtego dnia. Przedstawimy w galerii poniżej m.in. to, jak wyglądały ostatnie minuty lotu.