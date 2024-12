i Autor: Marcin Smulczyński / Super Express Leszek Miller

Mogło skończyć się tragicznie

Katastrofa śmigłowca z Leszkiem Millerem: 21 lat od dramatu w Lesie Chojnowskim

Dziś, 4 grudnia 2024 roku, przypada 21. rocznica katastrofy śmigłowca Mi-8, w której uczestniczył ówczesny premier Leszek Miller. Do wypadku doszło w Lesie Chojnowskim pod Piasecznem, gdy maszyna wracała z obchodów Barbórki w Lubinie do Warszawy. To wydarzenie na długo zapadło w pamięci uczestników i opinii publicznej, a Super Express wielokrotnie relacjonował dramatyczne wspomnienia z tego dnia.