Katarzyna Piekarska nagle zasłabła w Sejmie. Posłowie rzucili się na pomoc

Katarzyna Piekarska zasłabła chwilę przed godz. 13.

Pomocy udzielili jej posłowie oraz Straż Marszałkowska.

Wśród osób reagujących na miejscu była lekarka i była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Według reporterów obecnych w Sejmie na sali było bardzo duszno.

Niepokojące sceny rozegrały się w czwartek, 18 czerwca, podczas posiedzenia Sejmu. Katarzyna Piekarska nagle źle się poczuła i zasłabła na sali obrad. Politycy znajdujący się w pobliżu natychmiast przerwali rozmowy i ruszyli z pomocą.

Sytuacja miała miejsce krótko przed godz. 13. Posiedzenie rozpoczęło się po godz. 9 od pytań w sprawach bieżących. Kilka minut przed zasłabnięciem posłanka Koalicji Obywatelskiej podeszła w stronę ław zajmowanych przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

Emocjonalna rozmowa, a chwilę później zasłabnięcie

Katarzyna Piekarska rozmawiała z politykami PiS i mocno gestykulowała. W pewnym momencie zasłabła. Na sali natychmiast podniosły się głosy wzywające pomoc.

Katarzyna Sójka ruszyła na pomoc posłance KO

Jedną z pierwszych osób, które udzieliły Piekarskiej pomocy, była Katarzyna Sójka. Była minister zdrowia z PiS jest lekarką. W działania włączyli się także pozostali parlamentarzyści oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.

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Posłance pomogli opuścić salę obrad. Zgromadzeni politycy z niepokojem obserwowali całą sytuację. W pierwszych informacjach nie podano, czy konieczne było przewiezienie Katarzyny Piekarskiej do szpitala ani jaki jest jej obecny stan zdrowia.

Dramatyczne zdarzenie przerwało sejmowe emocje

Czwartkowe obrady od rana przebiegały w napiętej atmosferze. Posłowie zajmowali się między innymi pytaniami bieżącymi oraz projektami dotyczącymi ochrony zdrowia, Krajowej Sieci Onkologicznej i wynagrodzeń w publicznym systemie zdrowotnym.

Nagłe zasłabnięcie Katarzyny Piekarskiej na moment zatrzymało polityczne spory. Pomoc nadeszła natychmiast i ponad partyjnymi podziałami. Na dalsze informacje dotyczące samopoczucia parlamentarzystki trzeba jeszcze poczekać.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP