Katarzyna Piekarska nagle zasłabła w Sejmie. Posłowie rzucili się na pomoc

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-18 16:11

Dramatyczne sceny podczas obrad Sejmu. Katarzyna Piekarska nagle zasłabła na sali plenarnej. Chwilę wcześniej posłanka KO prowadziła emocjonalną rozmowę z politykami PiS. Parlamentarzyści natychmiast ruszyli jej na pomoc, a do akcji wkroczyła także Straż Marszałkowska.

  • Katarzyna Piekarska zasłabła chwilę przed godz. 13.
  • Pomocy udzielili jej posłowie oraz Straż Marszałkowska.
  • Wśród osób reagujących na miejscu była lekarka i była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
  • Według reporterów obecnych w Sejmie na sali było bardzo duszno.

Niepokojące sceny rozegrały się w czwartek, 18 czerwca, podczas posiedzenia Sejmu. Katarzyna Piekarska nagle źle się poczuła i zasłabła na sali obrad. Politycy znajdujący się w pobliżu natychmiast przerwali rozmowy i ruszyli z pomocą.

Sytuacja miała miejsce krótko przed godz. 13. Posiedzenie rozpoczęło się po godz. 9 od pytań w sprawach bieżących. Kilka minut przed zasłabnięciem posłanka Koalicji Obywatelskiej podeszła w stronę ław zajmowanych przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

Emocjonalna rozmowa, a chwilę później zasłabnięcie

Katarzyna Piekarska rozmawiała z politykami PiS i mocno gestykulowała. W pewnym momencie zasłabła. Na sali natychmiast podniosły się głosy wzywające pomoc.

Katarzyna Sójka ruszyła na pomoc posłance KO

Jedną z pierwszych osób, które udzieliły Piekarskiej pomocy, była Katarzyna Sójka. Była minister zdrowia z PiS jest lekarką. W działania włączyli się także pozostali parlamentarzyści oraz funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej.

Alkoholowy incydent Porzucka. Komisja etyki podjęła decyzję

Posłance pomogli opuścić salę obrad. Zgromadzeni politycy z niepokojem obserwowali całą sytuację. W pierwszych informacjach nie podano, czy konieczne było przewiezienie Katarzyny Piekarskiej do szpitala ani jaki jest jej obecny stan zdrowia.

Dramatyczne zdarzenie przerwało sejmowe emocje

Czwartkowe obrady od rana przebiegały w napiętej atmosferze. Posłowie zajmowali się między innymi pytaniami bieżącymi oraz projektami dotyczącymi ochrony zdrowia, Krajowej Sieci Onkologicznej i wynagrodzeń w publicznym systemie zdrowotnym.

Nagłe zasłabnięcie Katarzyny Piekarskiej na moment zatrzymało polityczne spory. Pomoc nadeszła natychmiast i ponad partyjnymi podziałami. Na dalsze informacje dotyczące samopoczucia parlamentarzystki trzeba jeszcze poczekać.

Polityka SE Google News
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Jak oceniasz reakcję posłów po zasłabnięciu Katarzyny Piekarskiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEJM
KATARZYNA PIEKARSKA