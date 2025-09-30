Nazwisko Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pojawia się w kontekście wicepremierostwa.

Pojawiły się doniesienia o głosowaniu w Polsce 2050 nad jej kandydaturą.

Czy Pełczyńska-Nałęcz zostanie zatem wicepremierem? Wyjaśniamy dalszą procedurą.

Dwa głosy zadecydowały o rekomendacji

Decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Informację tę jako pierwszy podał portal TVN24.pl, który ujawnił również kulisy głosowania. Jak się okazuje, poparcie dla kandydatury Pełczyńskiej-Nałęcz nie było tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać (zwłaszcza jej samej). Jak ustaliła Maja Wójcikowska z TVN24, wcześniejsza pewność minister nie spodobała się innym posłom. Jej krytycy mieli namówić Paulinę Hennig-Kloskę, by również zgłosiła swoją kandydaturę. O tym, że ostatecznie to Pełczyńska-Nałęcz będzie rekomendowana na funkcję wicepremiera, zdecydowały zaledwie dwa głosy na posiedzeniu klubu.

Zobacz: Cios w samo serce Barbary Nowackiej. Syn Rafała Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej!

- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była w szoku, że ma tak mało posłów za sobą – cytuje portal anonimowe źródło z posiedzenia klubu. Ostateczna decyzja w sprawie rekomendacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz należy do Rady Krajowej Polski 2050, która zbierze się we wtorek. Należy jednak pamiętać, że nawet pozytywna decyzja Rady Krajowej nie gwarantuje automatycznie objęcia stanowiska wicepremiera przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. O ostatecznym kształcie rządu decyduje bowiem premier. To on ma ostateczne słowo w sprawie obsady stanowisk ministerialnych i wicepremierowskich.

Zmiany w Polsce 2050

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował w weekend, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Po spotkaniu Rady Krajowej partii przekazał również, że otrzymał ofertę wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał. Przekazał przy tym, że złożył aplikację w publicznym naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) (WIĘCEJ: Hołownia zostanie bogaczem. Milion pensji, przywileje i brak podatków!).

Galeria poniżej: Tak Tusk przywitał Pełczyńską-Nałęcz. Uprzejmości? A gdzie tam! Wszystko się nagrało!

Sonda Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna stracić stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej po aferze wokół KPO? Tak Nie Nie mam zdania