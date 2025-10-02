Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz komentuje start Ryszarda Petru na stanowisko szefa PL 2050. Mówi co powinien zrobić żeby zastąpić Hołownię

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-10-02 5:59

Wydawało się, że o schedę po Szymonie Hołowni (49 l.) zawalczą kobiety. Eksperci w roli szefa Polski 2050 obsadzają najczęściej Katarzynę Pełczyńskę - Nałęcz (55 l.), Paulinę Hennig – Kloskę (48 l.), czy Joannę Muchę (49 l.). Wspomniane panie pogodzić może jednak Ryszard Petru (53 l.), który ogłosił już, że kolejny raz chce zostać szefem partii. -Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku - ogłosił były lider Nowoczesnej.

Ryszard Petru, Pełczyńska Nałęcz

i

Autor: PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS, TOMASZ GOLLA/SUPER EXPRESS
  • Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, ogłosił zamiar ubiegania się o stanowisko szefa partii Polska 2050.
  • Jego kandydatura może pokrzyżować plany kobietom typowanym na następczynie Szymona Hołowni.
  • Eksperci oceniają szanse Ryszarda Petru. Sprawdź, jak postrzegają pomysł polityka. 

Najpierw musi zebrać podpisy

Ekonomista i polityk nie tylko ogłosił swój start w partyjnych wyborach, ale przedstawił nawet zarys programu. - Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi  - zapowiada Petru.

Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz pytana o plany doświadczonego kolegi zwraca uwagi na wymogi dotyczące startu na szefa partii. - Najpierw musi zebrać podpisy 10 procent członków naszej partii. Tego wymaga nasz statut. Ja koncentruje się teraz na nominacji na wicepremiera - twierdzi minister funduszy.

Polityka SE Google News

Eksperci nie dają Petru wielkich szans

Doktor Bartłomiej Machnik pytany przez nas o szanse Petru twierdzi, że nie są zbyt duże. - To jednak ktoś z zewnątrz, nie jest działaczem PL 2050 z krwi i kości. Problem jest tez jego polityczny bagaż. Przewodzenie Nowoczesną skończyło się jednak wielką porażką - mówi politolog.

Zdaniem eksperta Ryszard Petru mówi o zastąpieniu Szymona Hołowni głównie po to, żeby znowu zrobiło się o nim głośno. Poprosiliśmy też o opinię profesora Sławomira Sowińskiego.

Ryszard Petru dokonał rzeczy dość niezwykłej powracając w roku 2023 na scenę polityczną, po wcześniejszej spektakularnej klęsce. Ale moim zdaniem to jego polityczne doświadczenie, pozycja i możliwości, to za mało by ocalić partię w stanie podziału i politycznego upadku jaką, za sprawą swojego lidera, jest dziś PL2050mówi politolog z UKSW.

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ RYSZARDA PETRU Z UKOCHANĄ

Dawno niewidziany Ryszard Petru z żoną Joanną na salonach
12 zdjęć
Szymon Hołownia odchodzi! Winnicki: Opatrzność dała go w jednym celu.
QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
W którym roku urodził się Karol Nawrocki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD PETRU
POLSKA 2050
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ