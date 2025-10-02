Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz komentuje start Ryszarda Petru na stanowisko szefa PL 2050. Mówi co powinien zrobić żeby zastąpić Hołownię

Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, ogłosił zamiar ubiegania się o stanowisko szefa partii Polska 2050.

Jego kandydatura może pokrzyżować plany kobietom typowanym na następczynie Szymona Hołowni.

Eksperci oceniają szanse Ryszarda Petru. Sprawdź, jak postrzegają pomysł polityka.

Najpierw musi zebrać podpisy

Ekonomista i polityk nie tylko ogłosił swój start w partyjnych wyborach, ale przedstawił nawet zarys programu. - Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi - zapowiada Petru.

Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz pytana o plany doświadczonego kolegi zwraca uwagi na wymogi dotyczące startu na szefa partii. - Najpierw musi zebrać podpisy 10 procent członków naszej partii. Tego wymaga nasz statut. Ja koncentruje się teraz na nominacji na wicepremiera - twierdzi minister funduszy.

Eksperci nie dają Petru wielkich szans

Doktor Bartłomiej Machnik pytany przez nas o szanse Petru twierdzi, że nie są zbyt duże. - To jednak ktoś z zewnątrz, nie jest działaczem PL 2050 z krwi i kości. Problem jest tez jego polityczny bagaż. Przewodzenie Nowoczesną skończyło się jednak wielką porażką - mówi politolog.

Zdaniem eksperta Ryszard Petru mówi o zastąpieniu Szymona Hołowni głównie po to, żeby znowu zrobiło się o nim głośno. Poprosiliśmy też o opinię profesora Sławomira Sowińskiego.

- Ryszard Petru dokonał rzeczy dość niezwykłej powracając w roku 2023 na scenę polityczną, po wcześniejszej spektakularnej klęsce. Ale moim zdaniem to jego polityczne doświadczenie, pozycja i możliwości, to za mało by ocalić partię w stanie podziału i politycznego upadku jaką, za sprawą swojego lidera, jest dziś PL2050 - mówi politolog z UKSW.

