Karski uderza w posła od Morawieckiego! "Nie byłeś do mnie taki odważny"

PiS wszczęło postępowania dyscyplinarne wobec członków, którzy dołączyli do klubu Rozwój Plus. Rzecznik dyscyplinarny Karol Karski wysyłał wiadomości SMS z pytaniem o członkostwo w nowym klubie, mimo pozostawania w PiS, co miało na celu wyjaśnienie sytuacji i jest formą weryfikacji lojalności.

Powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus jest postrzegane jako wyzwanie dla władz PiS. Klub zrzesza polityków działających poza oficjalnymi strukturami partii, co doprowadziło do podjęcia działań dyscyplinarnych wobec jego członków.

Incydent z SMS-ami oraz podejrzenia o obecność "szpiegów Nowogrodzkiej" świadczą o zaostrzającym się konflikcie wewnątrz PiS. Sytuacja ta pogłębia spór między obozem Jarosława Kaczyńskiego a grupą Mateusza Morawieckiego, obejmując zarówno przyszłość byłego premiera, jak i status parlamentarzystów z Rozwoju Plus.

Wiadomości SMS, wysłane przez rzecznika dyscyplinarnego PiS, koncentrowały się na kwestiach związanych z przynależnością partyjną oraz aktywnością w nowo powstałym klubie parlamentarnym Rozwój Plus.

- Toczy się postępowanie w sprawie Twojego członkostwa w PiS. Jesteś nadal pełnoprawnym członkiem naszego ugrupowania. W związku z tym, jako rzecznik dyscyplinarny PiS, mam pytanie, czy zaprzeczasz informacji, iż jesteś członkiem Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Pozdrawiam, Karol Karski - tak miała brzmieć wiadomość, jak podaje Interia.

Celem tych zapytań było prawdopodobnie wyjaśnienie sytuacji polityków, którzy zdecydowali się na współpracę z klubem Rozwój Plus, a jednocześnie pozostawali członkami Prawa i Sprawiedliwości.

Reakcja Karola Karskiego

Według doniesień portalu Interia, wiadomość tekstową otrzymał również Mateusz Morawiecki. Były premier miał zapoznać się z jej treścią, jednakże nie udzielił odpowiedzi rzecznikowi dyscyplinarnemu. Część polityków związanych z Rozwojem Plus zareagowała odmiennie; niektórzy mieli odesłać Karskiemu wiadomości sugerujące, by "nie wygłupiał się". Karol Karski zdemaskował, że sms został przekazany mediom przez Roberta Gontarza.

- Jeden z posłów wysłał właśnie tego smsa bez podawania nazwiska, że otrzymał ode mnie wiadomość. Cóż, godzinę jednak widać i była to 16:55, a o tej porze wysłałem smsa Robertowi Gontarzowi. Tak więc, taki jest poseł odważny, nie reaguje na moje wiadomości, nie odpisał nic, ale bryluje... Następnego smsa wysłałem o 16:57, ale już do innego posła Rozwoju Plus. Pośle Gontarz, więcej odwagi! - powiedział nam Karol Karski.

Wspomniany grill miał stanowić symboliczny początek działalności politycznej klubu Rozwój Plus. Z relacji Interii wynika jednak, że na wydarzeniu obecni byli nie tylko zwolennicy nowego środowiska. Część uczestników wyrażała podejrzenia, że wśród zgromadzonych znajdowały się osoby przekazujące informacje władzom PiS. W kuluarach mieli być oni określani mianem „szpiegów Nowogrodzkiej”. Jeden z rozmówców portalu wskazał, że na spotkaniu „było trochę zawodników, podrzucających opowieść niekoniecznie przychylną Rozwojowi Plus”.

Zaostrzenie konfliktu wewnątrz PiS

Klub Rozwój Plus zrzesza polityków, którzy zdecydowali się działać poza oficjalnymi strukturami klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi na te działania, władze PiS wszczęły wobec niektórych z nich postępowania dotyczące dalszego członkostwa w partii. Incydent z wysłaniem wiadomości SMS podczas spotkania środowiska Mateusza Morawieckiego jest postrzegany jako kolejny sygnał zaostrzającego się konfliktu między obozem Jarosława Kaczyńskiego a grupą byłego premiera. Spór ten obejmuje już nie tylko przyszłość Mateusza Morawieckiego, ale także status i los parlamentarzystów, którzy dołączyli do nowego klubu.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał grill Mateusza Morawieckiego:

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