Mocny spot KO przeciwko Nawrockiemu. „Standardy stadionowego młyna”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-06 12:36

Koalicja Obywatelska opublikowała ostry spot podsumowujący pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Autorzy nagrania wypominają mu kontakty ze środowiskiem kibicowskim, decyzje ułaskawieniowe, weta oraz zachowanie podczas publicznych wydarzeń.

Zrzut ekranu z profilu Koalicji Obywatelskiej pokazujący spot o Karolu Nawrockim. O kampanii KO przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Koalicja Obywatelska/ Materiały prasowe x-news
  • Koalicja Obywatelska (KO) ostro rozlicza pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, publikując bezkompromisowy spot wideo.
  • Materiał wypomina prezydentowi kontrowersyjne decyzje, w tym ułaskawienie "Starucha" i kontakty ze środowiskiem kibicowskim, a także używanie woreczków nikotynowych.
  • Zobacz, jak KO zarzuca Nawrockiemu "standardy stadionowego młyna" i dowiedz się, jakie inne zarzuty padają pod adresem głowy państwa.

KO rozlicza pierwszy rok Nawrockiego

Koalicja Obywatelska w nowym materiale wideo ostro zaatakowała Karola Nawrockiego. Spot opublikowano przy okazji pierwszej rocznicy objęcia przez niego urzędu prezydenta.

Autorzy nagrania zestawili kilka wydarzeń i kontrowersji, które w ostatnich miesiącach wywoływały polityczne spory. Przekonują, że Nawrocki nie spełnił zapowiedzi dotyczącej bycia prezydentem wszystkich obywateli.

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Ułaskawienie „Starucha” i kontakty ze środowiskiem kibicowskim

W spocie KO pojawił się m.in. wątek ułaskawienia Piotra „Starucha” Staruchowicza. Autorzy materiału przypomnieli również spotkanie prezydenta z osobą określaną pseudonimem „Dragon”.

Koalicja Obywatelska wróciła także do doniesień dotyczących przeszłości Karola Nawrockiego i jego relacji ze środowiskiem kibicowskim. Wszystkie te elementy przedstawiono jako część szerszego obrazu jego dotychczasowej prezydentury.

KO wypomina prezydentowi weta i woreczki nikotynowe

W nagraniu znalazły się również odniesienia do używania przez Nawrockiego woreczków nikotynowych podczas debat i wydarzeń publicznych.

Autorzy spotu zarzucili mu także niechętny stosunek do dziennikarzy zadających trudne pytania oraz skrytykowali jego decyzje dotyczące ustaw regulujących rynek kryptowalut.

– Miał być prezydentem wszystkich Polaków, a jaki obraz tej prezydentury widzimy po roku? Udział w kibolskich ustawkach, prawo łaski dla Starucha, wylewne powitanie z Dragonem, człowiekiem wielokrotnie skazywanym i związanym ze środowiskiem pseudokibiców. Woreczki nikotynowe podczas debat i oficjalnych wydarzeń, ataki na dziennikarzy, którzy zadają niewygodne pytania, kolejne weta wobec ustaw regulujących rynek kryptowalut i coraz więcej pytań o kontakty prezydenta oraz jego otoczenia z przedstawicielami tej branży. Karol Nawrocki przenosi do Pałacu standardy stadionowego młyna, a Polska potrzebuje powagi, nie politycznego chaosu - mówi lektor w nowym klipie KO.

Ostra kampania wokół rocznicy prezydentury

Spot wpisuje się w coraz ostrzejszy spór między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Politycy KO zarzucają Nawrockiemu blokowanie ustaw i zaostrzanie konfliktu z rządem.

Zwolennicy prezydenta odpowiadają, że korzysta on ze swoich konstytucyjnych uprawnień i realizuje program, z którym szedł do wyborów. Rocznica objęcia urzędu stała się więc kolejną okazją do politycznego rozliczenia jego decyzji.

Poniżej galeria zdjęć: Rok prezydentury Karola Nawrockiego

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Rok prezydentury Karola Nawrockiego
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KAROL NAWROCKI
SPOT
KOALICJA OBYWATELSKA (KO)